Cádiz en su mejor momento

Tranquilidad, señoras y señores, que no me he vuelto loco todavía. Con este título no quiero decir que Cádiz esté pasando ahora por su mejor momento, viendo lo que se ve, sino que en el Foro de Cádiz, que tuvo lugar el lunes en la Casa Pemán, se planteó esta interesante cuestión al ponente, que era Manuel Bustos, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz. ¿Cuál fue el mejor momento de Cádiz en toda su historia? Se hablaba del Tricentenario de la Casa de la Contratación. Bustos lo pensó un poco, reconoció que barría para casa, y optó por el Cádiz del siglo XVIII, el Cádiz del comercio americano, el Cádiz que alcanzó altas cotas de prosperidad y cultura.

En la sesión del Foro estaba presente lo que se denomina la sociedad civil gaditana, que es un grupo como de 200 personas donde nos conocemos todos, y donde suelen acudir los mismos, en diferente medida, a según qué actos. Otros, como el actual alcalde, no van a ninguno. Mientras que la anterior alcaldesa sí estuvo presente, pues es una de las 200 que se interesan por estas cuestiones. Esto lo cito como curiosidad, nada más. Aquí hay gente que habla mucho de cultura, incluso se apuntan al plan C, pero no se interesan por nada, no leen un libro, ni saben hacer la o con un canuto de cartón.

Para Cádiz es una suerte tener al dúo de los Manolos, cada uno por su lado. Manuel Ravina al frente del Archivo de Indias, en Sevilla, que es donde están todos los documentos de la Casa de la Contratación; y Manuel Bustos, en la cátedra de Historia Moderna de la UCA y al frente de la Real Academia Hispanoamericana. Con ellos, aprovechando su saber, se podría haber organizado un Tricentenario de categoría, por todo lo alto. Lo malo es que para hacer algo de categoría hay que tenerla primero; mientras que el actual Ayuntamiento se ha quitado de encima el Tricentenario como si no tuviera nada que ver. Cuando fue la institución que consiguió el traslado.

Ese tiempo del siglo XVIII nos parece mejo que el actual. Ahora bien, ¿fue el mejor para Cádiz? ¿Era mejor el Cádiz fenicio, el Cádiz romano o el Cádiz americano? Uno de los asistentes, miembro del club de fans de los Balbo, me dijo que a su juicio la Gades romana debió ser aún mejor. Pero no ha llegado con tan buena prensa. Hoy las puellae gaditanas parecerían sexistas. Y ese Teatro Romano, que era una maravilla del imperio, aquí es ninguneado, y no se da a valer.

Lo cierto es que Cádiz ha tenido muy buenos momentos. Se dice que cualquier tiempo pasado fue mejor; o no mucho peor.