Fechas fijas gaditanas

Un amigo capillita me abordó a la salida de una misa de acción de gracias y me dijo: "¿Sabe usted lo que le digo yo?". No lo sabía. Su propuesta me desconcertó: "Pues que yo estoy muy de acuerdo con Kichi y con María Romay, que quieren poner una fecha fija en el Carnaval de Cádiz, por la cara, para aprovechar la fiesta del 28 de febrero. Es verdad que eso va a dejar a Cádiz como el sitio más raro del mundo. Es verdad que eso es volver a las Fiestas Típicas Gaditanas. Es verdad que algunos capillitas están indignados, porque van a rebañar media Cuaresma. Pero también es verdad que esto es muy ventajoso para nuestra Semana Santa, si el obispo Zornoza nos lo permite".

Yo no entendía nada, y ya lo veía en modo desvarío gaditano. Aquí un majara tiene una ocurrencia y puede apostar por recuperar el trolebús. Este hombre iba lanzado: "Si el Carnaval tiene una fecha fija en Cádiz, que no coincidirá con los demás carnavales del mundo, pues muy bien. Podemos… Podemos hacer lo mismo. Podemos poner ¡una Cuaresma y una Semana Santa con fecha fija! Así en Cádiz no coincidirá nada con el resto del mundo. ¿Lo pillas?".

Ahí si que te pillé, a la primera. Pues a este gacho te lo encuentras muchas veces en Sevilla y en Jerez. Si la Cuaresma gaditana tiene fecha fija, podemos ir el primer lunes de Cuaresma del mundo (que a lo mejor coincide con el lunes de las Fiestas Típicas Gaditanas) a ver los vía crucis en Sevilla o en Jerez, y así no te pierdes el de Cádiz, que saldría dos o tres lunes después. ¡Y lo mejor sería la Semana Santa! Porque en Sevilla, en Jerez, en Málaga, en el resto del mundo, tendría sus fechas móviles, mientras que en Cádiz a lo mejor el Domingo de Pasión del pregonero coincidía con el Domingo de Resurrección en el resto del mundo.

Viendo lo alegre que estaba el capillita, iluso, memo, que se creía que vería la Semana Santa de Sevilla y la de Cádiz en dos semanas diferentes, igual que las Fiestas Típicas se celebrarían en fechas distintas al Carnaval, yo le dije que estaba equivocado. Pues si hacía esa propuesta tardaría poco en ser suspendido 10 años por hereje.

¡Tranquilos! La Semana Santa de Cádiz se celebrará en sus fechas. Pues así lo dispone la liturgia, y se basa en el calendario lunar. En el resto del mundo, el Carnaval es una fiesta vinculada a los días previos a la Cuaresma (con liturgia propia, también religiosa). Pero Kichi y María son como los obispos del Palmar de Troya, que van de herejes, a su manera. Así inventan sus Fiestas Típicas (antes Carnaval) con fechas fijas.