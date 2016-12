Se están perdiendo todas las buenas costumbres, hasta las inocentadas. Antes (y no me refiero a los tiempos de Franco, sino a los de Suárez, Felipe y Aznar) los periódicos del día 28 de diciembre había que mirarlos con lupa y con cautela. Para descubrir la inocentada. Después cayeron en desuso, dicen que por rigor informativo. Ahora, en los tiempos de la nueva política, ya no se publican. ¿Saben por qué? Porque las pueden leer todos los días. A las pruebas me remito. He elegido un surtido de las publicadas en 2016.

En política nacional ha sido un año de inocencia absoluta. Entre Rajoy y Rajoy pasó de todo: o sea, nada, porque ha seguido el mismo. Entre las declaraciones de líderes del PSOE, recojo las de Antonio Hernando, que sigue siendo el portavoz, y que dijo: "Si el PSOE cambia de opinión, vamos a perder absolutamente nuestra credibilidad" (publicado el 12 de julio). Pero él no ha perdido nada. Poco después se publicaban otras de Pablo Iglesias: "Estoy de acuerdo con Pedro Sánchez en explorar un Gobierno progresista si Rajoy fracasa" (18 de agosto). Todavía lo está explorando con Errejón.

En política internacional ha sido un año de zozobras y buenas encuestas. Empezamos con las del Brexit. Dos días antes de la consulta, se pudo leer: "Las últimas encuestas dan una ligera ventaja a la permanencia del Reino Unido en la UE" (23 de junio). Pozí, ya se vio. En EEUU siguió la racha de los encuestadores. En la víspera del Trumpazo se publicó: "Clinton amplía a tres puntos su ventaja sobre Trump" (7 de noviembre). Unos días antes apareció este titular: "Trump se desploma en las encuestas" (23 de octubre). En fin, para que esos monstruos se vayan a hacer las encuestas al Ca…nadá.

En Cádiz también nos hemos lucido. Aquí somos más inocentes que en ningún sitio, ¿o no se ha visto lo que tenemos? Año de inocentadas güenas. Por ejemplo, esta: "La estación de autobuses, lista para su puesta en marcha" (26 de enero). Y ahí sigue la estación. Otra perla de Cai: "La ejecución de las obras del carril bici empezará después del verano" (14 de marzo). Y después del invierno también. O esos problemas resueltos: "El edificio de Valcárcel albergará un hotel y una facultad" (15 de marzo). Y no han metido la plaza multiusos en Valcárcel de milagro. Pero la mejor de todas es la última: "El alcalde de Cádiz reta a la oposición a que presente una moción de censura".

Así podríamos seguir. No incluyo la del tranvía de la Bahía, ni la Iti, ni la Edusi, ni los líos del Carnaval, porque esas las dejamos para el año que viene, si Dios quiere. ¿Comprenden ustedes por qué no se publican inocentadas el 28 de diciembre?