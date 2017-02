Hoy es un lunes de Carnaval como le gusta a nuestro Ayuntamiento, sin necesidad de buscarle una fecha fija. Con un puente extraordinario, que incluye el día festivo de Andalucía, aquel 28-F reivindicativo, estratégicamente situado en martes para dedicarlo al cachondeo. En eso ha quedado la reivindicación. Este año existe una conjunción astral maravillosa. Fíjense que en el calendario de la Liga 1/2/3 al Cádiz le ha correspondido jugar fuera los dos fines de semana de Carnaval. Ayer una matinal en Soria, que dejó buen sabor de boca para escuchar a los coros. Y, el sábado próximo, en Oviedo. Todo eso sin necesidad de desajustar la Semana Santa de la luna llena. Además, se lo han puesto estupendo a los que se han ido para pasar el puente en Grazalema.

El Carnaval no es un botellón. Así lo ha reconocido nuestro Ayuntamiento, con una campaña publicitaria (cosa rara, pues no era de autobombo), que fue muy elogiada por los carnavaleros y los anticarnavaleros que lo sufren en sus casapuertas. Como era previsible, no les hicieron caso. El cambio de mentalidad necesita más tiempo. El hombre es un animal de costumbres; y en Carnaval hay algunos que exacerban la animalidad, no se sabe por qué, pues no es eso.

Por el contrario, el Carnaval de Cádiz impacta como fiesta. En Andalucía sólo hay imitaciones, en su mayoría burdas. Algunas salen estupendas, como la chirigota del Bizcocho de San José de la Rinconada (Sevilla). El Carnaval de Cádiz se basa en las agrupaciones. Las mañanas de coros en la Plaza y en otros lugares, que también pasan por el Cañón. Las chirigotas y comparsas ya no se limitan a hacer su agosto en febrero con las actuaciones pagadas en restaurantes y otros contratos, sino que aparecen por las calles, incluso con premios en el zurrón. El festival de la peña La Estrella en la plaza de Candelaria es un clásico de estos días. Las callejeras a veces nos sorprenden. El lunes es el día como más gaditano.

El Carnaval de Cádiz depende totalmente de los coros, comparsas, chirigotas, cuartetos, romanceros y callejeras a su manera. Es decir, de las agrupaciones. Todo lo demás está de adorno, incluida la cabalgata, que gusta más a los forasteros que a los gaditanos, aunque siempre tiene su público. Conseguir que una cabalgata sea elogiada en esta ciudad es casi milagroso.

El Carnaval es la gran fiesta de Cádiz. Deberíamos mejorarlo y evitar sus aristas. Tampoco significa eso que la ciudad esté durante todo el año en un Carnaval permanente que enmascare su realidad.