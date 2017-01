Los Magos de Loreto

Ya vienen los Reyes Magos, que han llegado a Loreto con antelación, y sin problemas de agua brava. Hoy celebran su recorrido por el barrio. No con siete carrozas, como en la Cabalgata auténtica de mañana, pero sí con unos reyes magos mediáticos. La Asociación de Vecinos Campo de la Aviación se ha apuntado un tanto, pues han conseguido reunir como representantes de los monarcas de Oriente, a los concejales Fran González (Melchor), David Navarro (Gaspar) y al presidente cadista Manuel Vizcaíno (Baltasar). Además del cantante Andy (sin Lucas) como cartero real, y a la maga Raquel Bernal como estrella. Desde luego, nadie los podrá acusar de machistas (ahora que está tan de moda), pues Raquel es una maga de verdad.

Claro que los otros también son magos, faltaría más. Fran González no sé si llegará con oro para el Tricentenario, pero sí con mucha ilusión. Ha pasado un año difícil, en el que no sabía si era de los suyos o de los otros, pues lo mismo los puso en el poder que se peleaba contra ellos como líder de la oposición. Y los del PP y los indignados unidos pidiendo que los Reyes Magos le pusieran carbón a Fran. Ahora resulta que el rey mago es él. Así que él mismo se pondrá carbón de caramelo de Mauri; y además viene con el bomboncito del Tricentenario, y bicarbonato para que no se le indigeste.

Por el contrario, David Navarro, como representante de Podemos, llegará con incienso de Iglesias, pues de oro está la cosa cortita. Tan bueno ha sido David que se ha gastado los cuartos en pagar a los proveedores (a algunos); es decir, a pagar trampas que dejaron los otros. Y ha soñado que los Reyes Magos le pondrían un hotel en el estadio. Pero, como ahora resulta que es Gaspar, se lo pondrá él mismo. También ha pedido que el rey Melchor deje de darle por saco. El carbón lo trae para su alcalde Kichi, por decir: "No hemos vendido crecepelos a los gaditanos". Viendo a David, a la vista está.

Para representar a Baltasar, la asociación de vecinos de Loreto podría haber designado a Ignacio Romaní, que se puso negro con la denuncia del agua. Pero han preferido ser positivos. Así que han nombrado a Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz. En Loreto, en aquellos tiempos de la pasarela, veían gratis todos los partidos y siempre han sido muy cadistas. Así que Vizcaíno, que ya fue cargador y va a ser corista de Frade (y no se ha quemado él mismo en un juanillo de milagro), será Baltasar para ponerse un ascenso a Primera: ole, ole y ole.

Con estos tres reyes magos no hace falta ni repartir caramelos. Por si acaso.