Fue precisamente Karl Marx (inspirador del marxismo al que muchos marxistas no han leído) quien alertó de las contradicciones del capitalismo. Después no pocos teóricos (que sí lo habían leído) alertaron de contradicciones axiomáticas irresolubles en el pensamiento marxista. Pero lo que nadie sabía es que en el Ayuntamiento de Cádiz los dos grupos pseudomarxistas (¿o son pseudomarxianos?) que lo gobiernan caerían en contradicciones sobre un asunto tan ajeno como la Semana Santa, hasta forjar una nueva doctrina: el surrealismo municipal. Su gran impulsora es la concejala Eva Tubío, máxima responsable de la cultura gaditana. Otra cuestión para analizar.

Esta señora, que pertenece a Ganar Cádiz (o sea, a Izquierda Unida), es la responsable (en teoría) de la gestión municipal de las cofradías. Las odia y se le nota mucho. La última ocurrencia ha sido criticar a la delegación de Asuntos Sociales, que gestiona Ana Fernández (de Podemos), por repartir 80 sillas de la carrera oficial, de las que 20 son para Afanas y 60 para mayores. Entiende que el Ayuntamiento no debe fomentar la Semana Santa, ni mucho menos una religión. Lo que no entiende, al parecer, es que entre los colectivos sociales puede haber personas a las que les guste la Semana Santa, e incluso practiquen esa religión. Se supone que ellos serán los destinatarios. Igual que las entradas del fútbol se las repartirán a quienes tengan esa afición.

Yo lo que no entiendo es que Eva Tubío no haya dimitido todavía. El alcalde González ya no sabe qué hacer. Primero puso al concejal González Bauza como responsable cofrade oficioso. Ahora ha puesto a su sucesor, Álvaro de la Fuente, que procede de una familia cofrade de Humildad y Paciencia. Pero la responsable oficial es la otra. Y si no lo asume, también puede ser destituida.

En otras cuestiones de la Semana Santa es indudable que intentan agradar. El alcalde ha estado colaborador, bastón de mando al margen. La televisión municipal Onda Cádiz hace un esfuerzo, con la profesionalidad de siempre. Presta un gran servicio y es digno de elogio anticipado. Los servicios municipales colaboran para que funcione esta fiesta que ellos llaman "cultural y turística". Pero hay una piedrecita en el zapato del penitente: Eva. Y no se han desembarazado de las contradicciones de clase.

Marx escribió que la religión es "el opio del pueblo", pero también que es "el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu". Ya se dijo: "Arrepentíos".