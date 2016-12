La suerte del Gordo

Se veía venir. Era previsible. El sorteo del Gordo de Navidad ha sido como el de la Champions League. Yo no digo que pongan bolitas calientes y frías, para montarlo mejor. Pero da la tremenda casualidad de que sale lo que conviene. ¿Cuál es el equipo más flojito? Pues ese le toca casualmente al Real Madrid. Y, en el sorteo del Gordo, ha pasado lo mismo en el Teatro Real de Madrid. El segundo premio estuvo muy repartido, para un montón de provincias, incluso para Cádiz. Pero el Gordo, con todo el morterón de los millones, enterito para ellos. Para Madrid, la capital de la potra. Así les han tocado más de 600 millones de euros.

¿Y del segundo qué me dicen? Ha tocado hasta en Cádiz. Increíble. Más de 4 millones de euros, como un cuarto kilo de Edusi bien despachado: en la Avenida (Los Delfines) vendieron 33 décimos, y también en la papelería Lucero de la avenida del Puerto (¡al lado del Diario!), en la calle Benjumeda y en Loreto... También tocó algo en San Fernando, lo que no es tan raro. Asimismo en Barbate, donde hay tanta necesidad. Y fijarse en ese premio, porque ha dado la casualidad de que beneficia a casi todos los lugares donde hubo inundaciones por los temporales: en Los Barrios, en Estepona y otros lugares de la Costa del Sol, en Levante… ¡Lluvia de millones para los inundados! Un premio solidario, que es como una ayuda a las zonas catastróficas. Más catastrófico que Cádiz ya no hay nada, eso por supuesto.

Ustedes dirán lo que quieran, pero nuestro ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es un tipo listo. Con las maquinitas que reparten los décimos y todo eso cada año recaudan más con la Lotería de Navidad. Y es como un impuesto que no causa dolor. Te pueden tocar 400.000 euros, pero él se quedará con una parte para el Estado del Bienestar. Así no duele tanto como el IVA o el IRPF, sino que es un impuesto bonito y prestigioso: sólo le cobran a los afortunados. O a los ricos, como dicen los de Podemos.

Aunque ya no sé si lo dirán, porque la nueva política irrumpe en la Lotería Nacional. A los del PSOE les ha tocado el Gordo, que ha llegado a la mismísima calle de Ferraz. La suerte los premia después del no es no, cuando se han quitado el gafe de Pedro y han pactado el techo de gasto y lo que haga falta. Y a los comunistas de Pinos Puente les ha tocado el segundo, gracias a que el PCE vendió un dineral en esa población granadina. De comunistas a millonarios en una mañana. Sean ustedes marxistas para eso.

Este sorteo no está amañado, pero si fuera un pacto de Estado saldría lo mismo.