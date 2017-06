7 pecados provinciales (2)

La segunda entrega la centramos en las convenciones sociales. Cuando yo era pequeño, las vacaciones escolares las pasaba en Cádiz, donde siempre ha estado la mayor parte de la familia. Y los domingos íbamos a comer con mi tío Paco, que todo lo que tenía de rico lo tenía de dadivoso. Mis madre nos aleccionaba a mi hermano y a mí antes de salir: "No se os ocurra pedir nada". Pero mi tío ya lo sabía, así que se nos acercaba en silencio sin que ella lo viera y nos decía: "¿Queréis jamón, ese del bueno que os gusta tanto?". Y sonreíamos. La bronca posterior tras degustar ese manjar se digería bastante mejor.

Mi tío tenía un razonamiento muy lógico: si ellos quieren y yo puedo, ¿por qué no? Algo tan aparentemente sencillo se convierte en una ecuación social de sudores fríos con más frecuencia de la que debería. El no por compromiso es ADN de madre. Hay que valorar el componente educacional y de respeto que lo recubre, pero cabe preguntarse si esto nos conduce a la robotización de los comportamientos, a la clonación de conductas. Dicho de otro modo: a la ejecución de lo genuino y lo espontáneo. Los círculos sociales no deben ser cárceles del pensamiento ni borreguismos ilustrados. Qué aburrido es esto si se dice todo lo que se quiere oír o lo políticamente correcto.

O eso de: cariño, ¿quieres ir algún sitio? Donde digas tú está bien. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues vamos al centro comercial. Y cuatro horas después de discusiones y caras largas, ella responde: es que yo quería ir a la playa. ¿Y por qué no lo has dicho cuando te pregunté? Es que yo creía que tú ya lo sabías. Firme abajo a quien le haya ocurrido. Hay mil ejemplos, unos banales otros más serios. No hay chanza alguna en contextos como los de jóvenes que no quieren ser el único del grupo que se niegue a hacer algo, aunque sea tóxico o ilegal por miedo a sentirse rechazados. Vean los casos del dichoso ballena azul, cigarrillos preadolescentes, comas etílicos de quienes aún ni se afeitan...

Las convenciones sociales pueden ir de un mero formalismo respetuoso al sibwanismo más peligroso. Si ya hasta cuando le dices por teléfono a un comercial que no quieres un producto te responde en tono desafiante eso de "ah, ¿que a usted le interesa más pagar por un peor servicio?". La gente le tiene demasiado miedo a la palabra no, quizás es un cilicio heredado de nuestra infancia más sumisa. La cuestión es que tanto respeto social acaba sepultando uno propio. Me recuerda a los futbolistas que no celebran un gol por respeto a su exequipo y, por ende, están faltándoselo a su afición actual.