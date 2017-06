Rajoy castiga Almería

La aprobación esta semana de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso consuma el atropello y el maltrato que el Gobierno de Rajoy y el Partido Popular han cometido con Almería y con el conjunto de Andalucía. El brutal recorte de las inversiones liquida cualquier esperanza de poder desarrollar durante 2017 alguna de las infraestructuras que necesitamos con urgencia. Es evidente que el presidente del Gobierno nunca ha tenido en la cabeza a nuestra provincia. En estos cinco años que lleva gobernando, Rajoy ha visitado nuestra tierra en varias ocasiones e incluso en una de ellas llegó a tomar nota de las reivindicaciones que le realizaron los empresarios almerienses. Sin embargo, de nada nos han servido sus paseos por Almería, sus charlas con Amat y Moreno Bonilla o lo cerquita que tiene en el Congreso a Rafael Hernando, portavoz del PP y diputado - eso dice- por Almería.

El panorama que tenemos por delante durante lo que queda de año es muy duro para una provincia como la nuestra que tiene tantas necesidades y que, obviamente, no serán satisfechas ni en una mínima parte con la exigua inversión que planteó el PP en el borrador de presupuestos en abril y que, finalmente, sin que le haya temblado el pulso, ha certificado casi dos meses después.

Entre las enmiendas que el Grupo Parlamentario del PSOE de Almería había realizado a los Presupuestos Generales del Estado, destacaban las relativas al presupuesto del Ministerio de Fomento. Los socialistas habíamos exigido una dotación de 500 millones de euros este año para el proyecto del AVE Almería-Murcia, cuyas obras llevan paralizadas más de 1.750 días. La respuesta del PP ha sido votar que no a esto, a las obras para llevar agua al Campo de Tabernas y a mejorar carreteras como la A-7 con un tercer carril que descongestione el tráfico de esta vía.

Todas nuestras enmiendas, estas que he comentado y otras muchas, han sido rechazadas por el Partido Popular. No solo no han sido tenidas en cuenta por los diputados de esta formación a los que les pilla lejos la provincia, sino también por los diputados almerienses del PP, que han pulsado el botón del no a las necesidades de nuestra tierra. Su conformismo y sus evidentes ganas de no molestar a Rajoy, le han dado validez a los peores Presupuestos Generales del Estado de la historia reciente de Almería.