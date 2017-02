Un espectáculo lamentable

La historia del Partido Popular con el AVE en nuestra provincia es una larga sucesión de engaños y excusas, como lo demuestra que a día de hoy llevemos la friolera de 1.631 días sin que se haya puesto ni una sola máquina a trabajar. El último engaño acaba de suceder. Nos hemos plantado en febrero y la promesa del diputado del PP por Almería Rafael Hernando de que las obras del AVE entre Pulpí y Cuevas arrancarían durante el mes de enero ha ingresado en un cajón que está ya a rebosar: el de sus mentiras. Por si a estas alturas quedaba alguna duda, la palabra de Rafael Hernando no vale nada.

En estos cinco años, además, nos han prometido año tras año cantidades que no han gastado. El cómputo total arroja la escandalosa cifra de 417 millones de euros, incluidos en los Presupuestos Generales del Estado pero que no se han ejecutado.

Este resumen de los hechos fue el que expusimos esta semana en la reunión de la Mesa de las Infraestructuras, un foro que supuestamente nació para reivindicar las obras que necesita la provincia, pero que sospechosamente ha fallado a su convocatoria anual en varias ocasiones desde que gobierna el PP.

Ante el relato edulcorado de los hechos con que se pretendió zanjar la reunión, no pudimos permanecer callados. El representante socialista en la Mesa, mi compañero Rodrigo Sánchez, decidió intervenir ante la prensa -igual que había hecho el presidente provincial del PP, Gabriel Amat- para explicar nuestra postura y reclamar lo que creemos que es de justicia: que este año se inviertan 500 millones para traer el AVE a Almería. No es ninguna cifra sacada de la manga, ni ninguna barbaridad, simplemente es el resultado de sumar los 417 millones perdidos a los 100 que nos corresponderían este año según las cuentas del PP. Este planteamiento debió de escandalizar mucho al señor Amat, a juzgar por su reacción: se levantó de la mesa y, con un desprecio absoluto por el resto de representantes, se marchó.

Los almerienses no nos merecemos espectáculos como éste. No nos merecemos que el PP nos engañe cada vez que se pone delante de un micrófono, con promesas falsas que les están valiendo para ganar elecciones, pero que no sirven para nada más. En cuanto a la Mesa de las Infraestructuras, posturas tibias como la que llevan manteniendo de un tiempo a esta parte terminarán pasándoles factura.