El papelón del PP

La errática e imperdonable actitud de los cargos políticos e institucionales del Partido Popular de Almería ante los constantes desplantes del Gobierno de Rajoy a nuestra tierra, ha terminado por desesperar hasta al más templado de los almerienses. No hay colectivo, se mire dónde se mire, que no se sienta castigado o agraviado por el Ejecutivo central y que, de la misma manera, no mire hacia los dirigentes provinciales del PP y los vea como una suerte de indolentes figurantes. De los dirigentes 'populares' de Almería no se entienden muchas cosas, pero empieza a ser injustificable su renuncia a defender los intereses de la provincia en asuntos tan variados como necesarios: agua, ferrocarril y energía eléctrica. Precisamente, con esta última cuestión el Partido Popular ha hecho el mayor de los ridículos al negarse a apoyar distintas iniciativas tendentes a exigir al Gobierno de Rajoy que volviera a incluir como prioritaria la línea eléctrica entre Vera y Baza. La decisión del PP de eliminarla del mapa poco después de ganar las elecciones generales de 2011, ha supuesto un tremendo freno al desarrollo de las comarcas del Almanzora, Los Vélez y el Levante de la provincia, así como de otras tantas de Granada y Jaén.

En estas comarcas residen cerca de medio millón de habitantes que se ven afectados frecuentemente por apagones. Además, de la construcción o no de la línea eléctrica Vera-Baza también depende que se puedan instalar en estas zonas nuevas empresas que generen riqueza y empleo. Esta semana, el trabajo y el empuje de muchos alcaldes y alcaldesas socialistas de las provincias de Almería, Granada y Jaén, así como del Gobierno andaluz, ha dado sus frutos y hemos conseguido que el ministro de Energía rectifique y se comprometa a ejecutar esa línea eléctrica. Lamentablemente, hemos logrado sacar adelante esta actuación sin la colaboración de los dirigentes provinciales del Partido Popular. No es la primera vez que el PP se desentiende de la defensa de los intereses de la provincia. Lo ha hecho con las infraestructuras hidráulicas que son vitales para nuestro desarrollo y también esta misma semana al no acudir al acto reivindicativo organizado por más de 800 empresarios de diversas provincias para reclamar el Corredor Mediterráneo. El 'papelón' de los dirigentes del Partido Popular comienza a ser de los que hacen historia.