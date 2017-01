Si yo tuviera que apostar por el estado de ánimo de nuestra presidenta después de conocer el anuncio de Patxi López de que será candidato a la Secretaría General del PSOE, lo haría por considerarla muy aliviada. Y no es porque le parezca un rival débil, sino porque el vasco le va a evitar el enfrentamiento directo con Sanchez. De tener que competir exclusivamente con él, sin duda tendría una posición incómoda al tener que asumir un papel más de derechas de lo que conviene. Puede incluso que ese alivio le lleve a no presentar su candidatura, porque alguno de sus asesores le habrá hecho ver que irse a Madrid sin ser diputada en el Congreso, dejando su casa de Andalucía abandonada, no es la mejor propaganda para sus aspiraciones. La fuerte contestación popular a sus políticas en materia de sanidad y educación, cuya gestión tiene transferidas, seguro que se la recordarán. Alguien le habrá, además, comentado que a los andaluces nos reciben muy bien en Madrid, pero no nos toman en serio. No ha empezado bien acusando a la Comunidad madrileña de paraíso fiscal, por sus exenciones en Sucesiones y Donaciones. Esto no es un privilegio sólo de esa comunidad, sino de otras muchas, incluso regidas por socialistas.

La reunión del Comité Federal donde hizo su anuncio López ha dejado dos cosas claras. La primera es que Javier Fernandez, presidente de la gestora, es la mejor cabeza política con la que cuenta hoy el PSOE. Se trataría de convencerle, por ella y por los demás sensatos que aún quedan en el PSOE, de que se presente a las primarias y, más adelante, doña Susana, que es joven, tendría su oportunidad con mejores perspectivas.

Lo segundo es que, por el texto que leyó para anunciar su candidatura, López considera que España es una nación de naciones y un Estado plurinacional y, además, como Sanchez, insiste en que el PSOE no debió facilitar la Presidencia de Rajoy y que abstenerse fue un error. Es curioso que Patxi, que debe los éxitos de su carrera política al PP, ya que gracias a sus votos fue lehendakari y presidente del Congreso, le tenga tanta inquina. Quizás porque pensaba que, después de las elecciones de junio, seguiría de presidente del Congreso, en cuyo puesto actuó, según opinión mayoritaria, de forma partidaria. Y así están las cosas: si el PSOE se niega a pactar los presupuestos, como todos parecen anunciar, podría irse a unas terceras elecciones en las que, salvo la de El País, todas las encuestas dicen que el PP mejorará su resultado y el PSOE los empeorará.