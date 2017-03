Juanma Moreno

En el congreso que acaba de celebrarse en Málaga para elegir al presidente del PP en Andalucía ha sido reelegido Juan Manuel Moreno, nombrado hace 4 años por Rajoy. En esta ocasión -como en la otra- no tuvo competidores, pero algunos comentaristas subrayan que con menos porcentaje de votos. La razón es obvia: lo del congreso pasado era un mandato de Rajoy y su criterio les valió a los afiliados, que no se dejaron influir por las críticas que recibía el presidente de su partido. Sin embargo, en el congreso celebrado ahora, como nadie estaba obligado a votarlo, tuvo menos votos. Pero obtuvo el 95,04 % de apoyos, cantidad con la que se daría con un canto en los dientes cualquier candidato y con cuya mitad de porcentaje se conformaría nuestra Susana en las primarias del PSOE.

Adelanto que le conozco muy poco: un breve saludo de presentación en un acto público ha sido la única ocasión en que ha hablado con él. Tuvo la deferencia de decirme que él sí me conocía. Pensé que no era verdad, pero luego he comprobado que ya estaba afiliado al partido antes de mi retirada de la política. Por sus orígenes valdría para cualquier populismo al uso: nieto de jornaleros, hijo de andaluces emigrantes a Cataluña y vocalista que fue de pop rock.

Creo que ha tenido el buen gusto de no subrayar que ha logrado pacificar el partido en Andalucía. Señalan comentaristas discrepancias en provincias concretas, pero quien conozca las eternas movidas en los partidos, donde algunos hacen oposición hasta a su sombra, saben que esas discrepancias carecen de importancia. No acaban de comprender los políticos que la unidad en los partidos es su principal capital.

El PSOE lleva 38 años gobernando en Andalucía. Esto se debe a los votos de los andaluces, pero no sólo de los que les votaron a sus siglas, sino también a los votos de otros andaluces que habían votado al Partido Andalucista, a los comunistas de IU y ahora a C's, a los que recurrió, cuando le hizo falta y que, por tanto, han contribuido decisivamente a esa pervivencia.

Ahora tiene Juanma Moreno una buena oportunidad para que gobierne su partido. El camino es claro, ahora más despejado, pero no fácil: tienen que acomodarse al signo de los tiempos, modernizándose, sin olvidar lo esencial. Alguno subraya que tiene una única oportunidad. O gobierna o a la calle. Yo no lo veo así; no tiene que agobiarse. Dependerá de sus resultados y estos, a su vez, de lo que haya conseguido conectar con los andaluces. Parece que las mayorías absolutas se han acabado. Ganar las elecciones no es suficiente.