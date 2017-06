El desafío catalán (II)

Mientras no se reforme la Constitución, por los trámites y con los votos que ella detalla, ni Cataluña ni otra comunidad española pueden obtener la independencia. Porque se necesita que en esa Constitución reformada se deje de decir que España es "la patria común e indivisible de todos los españoles". Parece mentira que algo tan claro y simple no lo entiendan muchos. Empezando por Puigdemont y los independentistas y siguiendo por políticos y editorialistas, que se empeñan que se dialogue sobre algo que no se puede dialogar. Parece que no es suficiente que la Comisión de Venecia de la UE les haya dicho a los independentistas catalanes que tienen que acatar plenamente la Constitución.

Todos sabemos que lo único que conformaría a los catalanes independentistas es que Cataluña sea lo que nunca ha sido: una nación. Y para conseguirlo reducen a esa región el ámbito de la consulta. Ni siquiera se plantean que puedan ser consultados todos los españoles, es decir, los que no están censados en esa comunidad, pero que indudablemente mucho interés tienen en el tema. De otro lado, el Gobierno, sea este del PP o de cualquier otro partido, no puede consentir consultas cuyo resultado consista en proclamar una independencia. A esto se le ha llamado choque de trenes y se culpa a Rajoy de cerrazón (así se le califica en un editorial de El País) cuando no puede hacer otra cosa que cerrarse en banda, porque en otro caso cometería una ilegalidad monstruosa.

Los independentistas creen, equivocadamente, que con una mayoría de votos se hace una nación. Los votos no bastan. Insisto que mucha culpa de ello la han tenido dirigentes como Zapatero y Sánchez, aunque a este último, comprender la aspiración de muchos catalanes, le ha valido para ganar las primarias de su partido, porque obtuvo más del 80 % de los votos de los afiliados al PSC. Díaz obtuvo en Andalucía el 63%. Menos mal que los barones del PSOE, en el próximo congreso federal, batallarán -se dice- para que no se apruebe esa "plurinacionalidad" que se inventó Sanchez.

Entre tanto la llamada desconexión sigue en marcha. Han preparado una constitución catalana y piensan financiar el referéndum con dinero público, haciendo propaganda sólo para el "sí". Por ello, Sociedad Civil Catalana prepara una querella por malversación de caudales públicos. Hasta Podemos, por boca de su secretario de Organización, les huye. Dicen que no respaldaran la consulta unilateral, no pactada, porque esta no resolverá ningún problema.