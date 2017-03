El rigor de Ciudadanos

Albert Rivera y su partido se muestran muy exigentes con el cumplimiento de los pactos que permitieron la investidura de Rajoy. Primero ha sido en Murcia donde el partido naranja ha dado por roto el pacto con el PP y anuncia que buscará en el PSOE y en Podemos los diputados necesarios para presentar una moción de censura, porque con sus cuatro diputados no puede. El presidente de la Comunidad Murciana, que ganó las elecciones faltándole un diputado para tener mayoría absoluta, les pedía 48 horas antes de romper el pacto, porque suponía que después de su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia se sabría si estaba o no investigado por corrupción o por errores administrativos. Pero este tiempo no le fue concedido y quizás esto provoque nuevas elecciones, porque el presidente, roto el pacto, está facultado por el Estatuto para convocar nuevas elecciones. Para ello se basa en que el propio C's ha pedido en el Congreso que la dimisión de un político no se produzca hasta la apertura del juicio oral y que en un caso similar al suyo en Granada no fueron tan exigentes con el alcalde del PSOE.

A nivel nacional, Rivera manifiesta de continuo que no se fía de Rajoy ni del PP. Sin embargo, en el PP dicen que ellos extreman sus buenas intenciones y que ofrecen a C's entrar en el Gobierno, con una oferta que no tiene fecha de caducidad. Pero donde se han mostrado con más rigor ha sido en el Congreso, reclamándole a Rajoy otro punto de los pactos de investidura, como es la creación de una comisión de investigación de la financiación ilegal del PP y cuando Rajoy se ha excusado diciendo que ya existe una subcomisión que investigará la financiación ilegal de todos los partidos y que hay que precisar, en todo caso, desde qué fecha, a qué partidos y si en el Congreso o en el Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta-, Rivera, sin palabras pero con gestos evidentes, significó que Rajoy tiene la cara muy dura. El portavoz del PSOE, aprovechando una ocasión barata, le pidió a Rajoy que dejara de "manosear a la Justicia", olvidando los "manoseos" en autonomías donde gobiernan.

Es evidente que los pactos están para cumplirse, pero en el caso de Murcia C's extrema su rigor, porque esas comisiones de investigación sirven para poco, como debe constarles por la que exigieron en Andalucía. Por supuesto sí que sirven para desgastar al investigado y la de C's, tan poco precisa en su formulación, parece que es lo único que aspira a conseguir. Saben por las encuestas que pierden intención de voto.