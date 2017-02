Envenenando el agua

El alcalde de Cádiz ha reconocido en el Juzgado que en una asamblea de vecinos de la barriada de Loreto, afirmó que el anterior equipo de gobierno "había suministrado agua contaminada, a sabiendas" a la barriada. Entrecomillo la frase porque es lo único que reconoce González haber dicho, siendo lo demás añadidos de los periodistas. Por esta frase y por otras que no se han reconocido, se ha formulado una querella por calumnias, por la anterior alcaldesa y el presidente de la empresa municipal de aguas, que en la actualidad, se está sustanciando y no me corresponde, ni es oportuno, que yo opine sobre si existe o no una conducta punible.

Recordaba que existían precedentes históricos de acusaciones de envenenar el agua, por lo que acudí a internet y allí me encuentro no solo lo que yo buscaba, sino otros muchos casos. Así, en tiempos de la Regencia de María Cristina, en 1834 corrió el rumor de que los frailes habían envenenado el agua de las fuentes y que esta era la causa de la epidemia de cólera surgida. Se asaltaron conventos y se asesinaron a 73 frailes. Esta misma acusación se produjo en Manila en 1827 y en París en 1831. En ambos casos se culpó a las sociedades secretas y a la masonería. Los judíos tampoco se han librado de esta acusación, como relata Caro Baroja en su libro. Más modernamente en Siria el gobierno acusó de envenenar el agua a grupos terroristas, entiéndase, los rebeldes. En nuestra provincia, en la Línea de la Concepción se detuvo a un marroquí y fue condenado por el juez Marlasca por envenenar el agua de depósitos en campings y complejos turísticos. Y para terminar, un conocido de Podemos, el presidente Maduro, en marzo de 2014 acusó a un joven en la Mérida venezolana de verter 100 litros de gasoil en una tubería de agua. Acusados: los opositores a su régimen. Por tanto, la acusación del Alcalde nada tiene de original.

En su defensa los llamados a declarar, se ratifican en que se suministró agua contaminada en Loreto durante 10 días pero que, con ello, no tenían voluntad de calumniar ni injuriar, sino de criticar una mala gestión, técnica y política. Cualquiera diría que han rebajado muchos grados su primitiva acusación. Por fortuna, no se conoce ningún caso de intoxicaciones, ni menos, de fallecimientos por el consumo de agua envenenada. Quizás por ello cuando el alcalde convocó a los muchos vecinos de la barriada para que le apoyaran en su comparecencia al Juzgado, solo asistieron 11. Como decía ayer mi amiga Doña Cuaresma, con lo que se debe tener cuidado es con los chocolates que sirven los puestos de Carnaval.