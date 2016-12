Salvemos Cádiz

Vuelvo con la invocación de "salvemos", porque, primero con los Astilleros y luego con la Cofradía de Afligidos, se han producido buenos resultados, en el sentido de que los Astilleros no se han cerrado y van tirando, y la cofradía de San Lorenzo sigue saliendo todos los Jueves Santo. Parece que los gaditanos necesitamos que nos griten cerca del oído, para enterarnos de que algo importante para la trimilenaria ciudad se encuentra en peligro y que deben ser los propios gaditanos los que procuren su salvación. Lo que ahora está en peligro es, nada menos que la propia ciudad, según leemos todos los días en este Diario de Cádiz. Al equipo de gobierno de "Por Cádiz…" se les acusa precisamente de no gobernar que es el mayor fallo del que se puede acusar a un gobernante, ya que gobernar poco y gobernar mal, son categorías menos graves que el desgobierno.

El pasado jueves, José Joaquín León, se mostraba pesimista de que se solucione pronto y razonaba, que de momento, no va resolverse el desgobierno con una moción de censura y no porque no sea necesaria, sino porque a ningún grupo le conviene proponerla, por diversas razones, muy bien explicadas en el artículo, ni menos aún -añado, yo- proponer como candidato a su cabeza de lista. Romaní, que ejerce de portavoz del PP, ahora parece acordarse de que su partido fue el más votado y aunque parte de que si se presenta la moción, el gobierno correspondería a una coalición de todos los partidos de la actual oposición, exige la alcaldía para el PP. Es de suponer que para él, puesto que la número 1 de la lista, Teófila, alcaldesa 20 años con mayorías absolutas, no sería aceptable para Fran González y sus 4 concejales, so pena de proclamar que se equivocaron con su veto a Teo, convirtiéndose así en coautores con Podemos del daño del desgobierno a la ciudad. De todas formas, he escrito y lo mantengo, que su actuación votando a los de "Por Cádiz", va a lastrar las expectativas municipales del PSOE durante mucho tiempo.

No sé por qué Teófila ha abandonado la portavocía de su grupo, si como dice, no se le caen los anillos por estar en la oposición. Me imagino que no piensa repetir como candidata del PP en las próximas municipales y seguir simultaneando la alcaldía con el Congreso. Lo lógico sería que dejara ya el Ayuntamiento, en el que está muda o silente, si lo prefiere. Entonces, quizás su grupo se dedique a hacer oposición constructiva, que ahora no la hacen, si es que el PP quiere recuperar la alcaldía, porque su potencial electorado no entiende su pasividad actual.