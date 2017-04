Los guapos de Cádiz

Decía en mi artículo del sábado pasado que se necesita alguna ilusión, para sobrellevar los problemas diarios. Cuando brillaban rutilantes las "C" de Cádiz, por los éxitos del cádismo futbolero y la "C" del Carnaval, cuyas agrupaciones han actuado nada menos que en Liceo, yo confiaba con que también las tercera "C", la de las cofradías, brillaran como las demás, porque la Junta de Gobierno de la Cofradía del Perdón decidiera salir en la madrugada del Viernes Santo. La decisión de no salir parece que ya ha sido tomada -la comentaremos en otra ocasión- y, al menos, entre los cofrades y pueblo devoto, puede haberse producido una mengua de ilusión. Pero la ilusión podía haber vuelto gracias el comentario de Enrique García Maiquez, en estas mismas páginas, titulado "atractivos gaditanos", en el que cuenta que luego de un minucioso estudio de la Universidad de Salamanca, en el que han entrevistado a 1.000 mujeres, se ha concluido que los hombres más atractivos son los nacidos en Cádiz.

Esta noticia, a los nacidos en Cádiz nos permite presumir. Todos sabíamos que las jóvenes gaditanas (las puellae gaditannae) habían vuelto locos a los romanos con sus bailes y se ponían como ejemplo de belleza femenina. Así lo cuenta Marcial en carta a Toranio en el siglo II a. C. Pero, en cuanto a los hombres, aquí nunca se ha presumido de belleza. Solo en una ocasión, fue distinguido un nacido en Cádiz con el título de Míster España, que premia la belleza masculina, éxito que casi no se puede contar, porque aunque nacido en Cádiz representaba a La Rioja en el certamen y además fue descalificado por ser padre de un hijo, en virtud del reglamento del concurso, bastante incomprensible, al menos para mí, porque esa circunstancia demostraba su virilidad que, por lo general, es virtud de un míster. Enrique Miranda, no cuenta porque nació en el Puerto. Se queja Quique de haber nacido en Murcia, pero puede consolarse, además con el inexacto dicho de que los gaditanos nacen donde quieren, con que está casado con una gaditana, hija y nieta de gaditanos, guapa, inteligente y simpática, que es garantía que gracias a su matrimonio, el atractivo de los gaditanos se mantendrá. Como el articulista cita la página web donde aparece la noticia, la busco para regodearme, pero lo primero que dice, en grandes titulares es: "crea tu broma ahora, crea tu notica falsa y engaña a todos tus amigos". O sea que la noticia es falsa. Se trata de una broma. Habrá que buscarse otra ilusión que compense la que nos falta por la desgraciada historia del cabildo del Perdón y la mala decisión de quedarse en su templo.