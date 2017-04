Hoy Sábado de Pasión, estamos en vísperas de la Semana Santa, en la que se conmemora la Pasión y Muerte de N.S.J.C. En España y, sobre todo en Andalucía, desde mediados del siglo XIV, esa conmemoración realiza por agrupaciones de fieles que bajo diversas advocaciones y muy vinculadas a los gremios, hacen estación de penitencia dirigiéndose a un lugar sagrado. Han pasado siete siglos y esa manifestación de fe permanece no solo viva, sino acrecentada cada año, con más cofradías, más cofrades y con más misterios de la Pasión a contemplar.

En Sevilla y en Jerez no caben las cofradías en los días de la Semana Santa. Ha habido que habilitar días previos. Aquí en Cádiz, donde no solo caben las cofradías, sino que faltan en los días centrales, como son Jueves y Viernes Santos, la Semana Santa se abre, fuera de ella, con la salida de la portentosa imagen de la Virgen de los Dolores, cuyo cortejo procesional es uno de los mejores de la ciudad. Falta este año en la nómina de las cofradías, la del Perdón, por una decisión que todos lamentan, pero que, en mi opinión, se ha hecho poco para arreglar. Empezando por la Junta de la Cofradía se comprende su rechazo a adelantar su hora de salida, que ha sido la misma desde que se fundó en 1938 y que estima que el adelanto horario se lo imponen, cuando Sanidad prefirió salir otro día o Medinaceli adelantar dos horas su salida. Consideran una injusticia tanta permisividad para unos y tanto rigor para ellos. Hasta aquí tienen razón, pero no la tienen al invocar unos pretextos tan fútiles, como el de la banda de música o su Reglamento de Régimen interior, que supedita su horario a la autorización superior o sus dificultades económicas, que ellos provocan al suspender el reparto de túnicas, que es cuando se cobran los controles. El Delegado diocesano, que ahora no autoriza el Cabildo de elecciones solicitado, autorizó el celebrado, cuyo tema era facultar a la Junta para tomar una decisión contraria a su Reglamento interno y que es origen del problema.

El catedrático Moreno, citando a Chaves Nogales escribía en este Diario que los dos enemigos natos de la Semana Santa son la autoridad eclesiástica y la civil. Yo de ambos me quejé en el pregón de 1976, pero no estoy de acuerdo en que las cofradías dejen de ser instrumentos pastorales y se reduzcan a manifestaciones culturales del pueblo, no sometidas a la autoridad eclesial. Leo lo que escribe el periodista F. Robles: "Cuando la Semana Santa deje las tonterías, no hay quien pueda con ella". Debía colocarse un cartel con esta leyenda en las casas de Hermandad.