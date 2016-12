¡Muchas Felicidades!

B style="text-transform:uppercase">UENO, otro año más con la cara partía al comprobar las múltiples papeletas de lotería que llevaba. Desde décimos compartidos, hasta casi el plenario de Hermandades. En fin, siempre nos queda aquello de la salud, pero como dicen algunos, a este paso nos vamos a convertir en inmortales. Aunque la verdad es que sí hay a quienes les ha tocado la lotería. Ahí está para demostrarlo el Villamarta, que ha pasado en dos semanas, de estar desaparecido, a presentar estos días ese hito en el calendario que supone el Festival de Jerez. Aquella idea loca de Paco López, año tras año se ha ido convirtiendo en un acontecimiento internacional y consiguiendo que Jerez sea un referente por algo que no sea el paro, los problemas municipales, etc. Algún día los jerezanos nos daremos cuenta de lo que tenemos en nuestro teatro y también nos acercaremos a disfrutar de sus espectáculos, y en este caso, también de los múltiples cursos de baile que complementan la oferta del Festival. A alguno no le vendría mal, la verdad. Otros que están de enhorabuena son los policías nacionales, que parece que por fin tendrán comisaría nueva y podrán dejar unas instalaciones, que por mucho que sea un magnífico palacio deja mucho que desear en cuanto a confortabilidad y utilidad. Por la vigilancia de la obra no tendrán que preocuparse. La podrán llevar a cabo los policías locales que vigilan la estructura de su futura sede cuya obra está parada supongo que por falta de dinero. A lo mejor cuando alguien eche las cuentas de cuánto nos cuesta tener dos policías por turno vigilando que no se lleven los cables, es decir, seis al día, se da cuenta de que sale mucho más barato pedir un préstamo y acabar la obra ya. Además ganaríamos seis policías en la calle, que a algunas barriadas no les vendría mal ¿no? En fin, confiemos que prevalezca la cordura. Mientras llega, desde estas líneas quisiera desearles a todos los lectores del Diario y a quienes no lo leen, también, una feliz noche y todo lo mejor para el nuevo año. Ojalá se cumplan todos sus deseos. ¡Muchas Felicidades!