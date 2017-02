E style="text-transform:uppercase">L otro día asistí a una charla del conocido director de una chirigota gaditana: José Luis García Cossío, 'Selu', autor que hizo famosos personajes sacados de los ambientes más populares - Las Marujas, los Lacios, los Enteraos… y ese otro, Juan, al que el más pesado del mundo ponía la oreja colorada con su sempiterna verborrea -. El chirigotero comentaba que la inmensa mayoría de tales personajes fueron creados mirando a su alrededor y viendo cómo la realidad existente se convertía la más de las veces en un surrealismo reinante. Tenía toda la razón. No hay nada más que salir a la calle y contemplar realidades que, al menos a mí, me sacan de quicio. ¿No se han encontrado ustedes con el que está en el cajero y, después de llevar un rato en una larga cola, llega su turno y se pasa un rato grande buscando la tarjeta? ¿O con ese mismo que tras la operación sigue en la fila, casi confesándose con el cajero, acondicionando la tarjeta en su cartera con toda la tranquilidad del mundo, contando varias veces el dinero, comprobando, una y otra vez, que éste se encuentra perfectamente guardado en el bolsillo, en lugar de apartarse y dejar que circule la cola? Algo parecido al usuario del cajero ocurre con el que se encuentra en la caja del supermercado. Tengo la mala suerte de haberme encontrado, en numerosas ocasiones, con el comprador tranquilísimo que, con un carro hasta los topes, no mete los productos en las bolsas hasta que no ha visto, revisado y vuelta a revisar, el papelito con el importe. Por mucha fila detrás de él, el personaje tardará una eternidad en meter la compra en las bolsas; operación que continuará con la búsqueda de la tarjeta, encontrar las gafas para poner los numeritos de la misma, guardarla y, por supuesto, comprobar que todo está en su sitio. Los demás de la cola no contamos. Ah, y eso que no te toque la cajera tranquila o la que tiene que ir a por cambio, sin contar, claro está, que no se haya acabado el rollo del papel de los ticktes. Para una chirigota del Selu.