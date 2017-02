Abrir todos lo días los informativos de máxima audiencia con algún nuevo esperpento de Donald Trump no le convierte en mejor o peor presidente que alguno de los estúpidos fascistas fulleros y sinvergüenzas que, en el siglo XX, han tenido a bien gobernar su país.

En serio, no es por insultar, sino más bien por calificar en su justa medida a personajes que aún hoy nos llenan de vergüenza y que, sin embargo, llegaron a ser también presidentes del país más poderoso del planeta en tiempos cercanos. ¿Qué me dicen de los Bush y de sus alianzas con las grandes compañías petroleras con intereses en Irak que tanto hicieron por la paz mundial y por convertir la tierra en este lugar más seguro? ¿Qué me dicen de su socio Aznar en aquella aventura de megalomanía trufada de negocios sucios? ¿Recuerdan a Blackwater, la empresa de seguridad que privatizó la guerra de Irak y la convirtió en un negocio mientras la lista de bajas crecía y crecía?

Trump ha prometido construir un muro con México o, mejor cerrar los agujeros que aún quedan del que ya en la actualidad recorre gran parte de la frontera. Pero ¿es por eso Trump un criminal? ¿Se nos ha olvidado el muro que ha construido Israel dentro de Palestina, en las tierras robadas a punta de fusil a sus legítimos propietarios? ¿Es Trump un criminal y Netanyahu, no?

La verdad es que lo de los muros tiene guasa. Si tienen interés en ver un muro, de verdad, de los que dan verdadero pánico y ponen los pelos de punta, viajen a Melilla. Paseen por la línea que separa la ciudad occidental y europea de la vecina Marruecos, del país hermano, del país amigo y descubran las alambradas y las cuchillas que separan la civilización de la barbarie, la riqueza de la miseria, el miedo y el horror de la felicidad y el bienestar. ¿Acaso nuestros gobernantes son igual de criminales que el señor Trump? ¿Acaso somos todos cómplices de esa barbarie mientras nos mantenemos en silencio ante ese muro?

Cada día que veo abrir los informativos con una nueva patochada de Trump y percibo el consenso general sobre su miseria humana, miro a mi alrededor y contemplo con estupor el mundo que hemos construido y miro a la Siria de al Assad, a la Rusia de Putin, a la Korea de Kim Jong-un y veo a la Europa de Le Pen, de Geert Wilders, de Berlusconi, de Rajoy, de Heider… con sus fronteras cerradas y sus muros levantados y miro al mar frío e inmenso lleno de cadáveres, tantos como para que el gobierno de Rajoy haya intentado silenciar estos días la muerte en el mar de un chiquillo de seis años y me pregunto quién tiene aún vergüenza suficiente para escandalizarse por Trump, quién es tan cínico como para llevarse las manos a cabeza por semejante esperpento y para olvidar tanto esperpento que nos rodea y que organiza nuestras vidas cada día sin que nos tiemble el alma.