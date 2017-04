¡Al tiempo!

Hay semanas en que uno está espeso, espeso. Esta es una de ellas. Con asombro y perplejidad veo en el Diario como detienen a un ex presidente de Madrid por saquear las arcas, y además se dice por derecho que se le chivateó que era investigado. Vamos, que el juez ha tenido que hacer que la Guardia Civil, a escondidas y con nocturnidad, ponga micrófonos para poder pillarlo. Pues nadie dice nada de mandar a la puñetera calle a quienes han dado chivatazo para evitar que lo pillaran. Claro que después vemos como un secretario de Estado, se reúne en plena investigación con el hermano del anterior, que ya está también en el trullo, y no sólo no dimite, no se aplica aquello de no sólo ser honrado sino parecerlo, sino que encima se ofende y se hace la víctima. ¿Qué pensarán de nosotros en los países cercanos donde por copiar un capítulo de tesis te mandan a tu casa? Claro que después de ver al ministro del Interior, el jefe del ofendido, decir en sede parlamentaria que ya no hacen las cosas a escondidas como antes…

Por si fuera poco, leemos en la prensa que un fiscal nombrado jefe de Anticorrupción por el Gobierno quiere sacar del caso al fiscal que lo ha montado, y se negó a que hubiera registros teniendo que ser los demás fiscales quienes obligaran a ello en contra de su voluntad. Siendo además el fiscal jefe Anticorrupción, también debería actuar como la mujer del César, pero de nuevo parece que todo da igual. El problema además es lo que nos queda por ver. Ya hemos visto en Jerez como una alcaldesa se salva de la justicia porque un juez dice que no tiene porqué saber que firmaba algo que favorecía a empresas amigas de su partido, y en cambio otra está en la cárcel por haber firmado subvenciones a otra empresa. Esta alcaldesa sí tenía que saber lo que firmaba ¿no? En fin, verán como al final la culpa de los 100 millones de los ERE, (166.000 millones de pelas), la va a tener sólo un viceconsejero, que también es de Jerez, y los demás, ni presidentes de la Junta, ni nadie del gobierno sabía nada, de nada. Con lo que estamos viendo… ¡al tiempo!