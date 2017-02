Boicotear no es de mi agrado. Eso de plantear vetos a la libertad no es de mi gusto. Ni me parece justo. Soy partidario de escoger hacer lo que me resulte placentero solo pensando en que sea de mi agrado, no en que con mi displicencia pueda herir a quien ofrece lo que tiene. No me gusta que del bloqueo al que se someten los boicoteados salgan perjudicados los que menos culpa tienen de sus efectos.

No comparto esas campañas puntuales hechas a la contra más que a favor, con las que mostrar desafecto, rabia o desacuerdo, convirtiéndonos en sumarísimos jueces de una puntual (o no) discrepancia. Esa opinión distinta no puede encontrar razón de más, si acaso de menos, en el hecho impulsivo, a veces irracional, de evitar el consumo de lo nuestro por una fogosa sinrazón que no aporta solución alguna.

No voy a dejar de tomar cava de mi amada Cataluña porque haya independentistas que quieran que aquellas vides y sus hermosos caldos dejen de ser españolas. No quiero dejar de estar en donde el sabor de la calidad reclame mi paladar venga de donde venga, porque haya dos Junqueras y un Oriol dispuestos a insultar a mi país con sus efervescentes proclamas patrioteras.

No voy a dejar de estar viendo el cine que más me guste, sea español, americano, indio o de Mauritania, si el interés de la propuesta se acerca a mis gustos y preferencias, y no pensando en que ayer, hoy o mañana, el actor o el director de ese largometraje salgan por peteneras exhibiendo sus frustraciones políticas e ideológicas al albur de su popularidad, cerca del micrófono que ésta le permite obtener.

Que opinen como quieran. Ellos sabrán bien si es bueno para el cine español que su poder de influencia y convocatoria se use para divergir en pública muestra de sus desafectos. Su libertad es la misma que la mía. Ellos sabrán si para el arte que defienden, o dicen defender, lo mejor es aprovechar una gala de promoción del mismo para divulgar sus querencias partidarias. Si les vale la pena provocar esos enfrentamientos con quienes discrepan. Ellos sabrán, sí.

Yo no voy a estar constantemente desaprobando que haya gente que hace cine y no piense como yo pienso. No voy a perder mucho más el tiempo en seguir con esa burla que hacen a su propio compromiso practicando lo contrario de lo que predican. Yo solo les exigiría, eso sí, ya puestos a pedir que hagan buen cine para que así no dejemos de ir a ver sus películas. Y que se olviden de mi boicot, que yo ya me olvido de sus peroratas continuas. Que lo importante es ver cine de buena calidad, y no tanto escuchar su opinión. Y usted que lo lea.