Dice Susana Díaz que la tercera manifestación contra su reforma hospitalaria en Granada era una "manipulación política evidente". Lo dice ella que no ve a enfermos que pasan la noche en Urgencias sin poder comer nada, aún no teniendo prescripción alimentaria alguna que se lo impida, porque nada había en la nevera para darles. Me cuenta mi amigo Pedro que tuvo que irse a Urgencias la tarde del sábado y que, gracias a la amabilidad de una enfermera que le cedió una loncha del jamón york que ella llevó para su propia cena, pudo deglutir algo tras la serie de pruebas y tomas que hubo de pasar sin resultado o diagnóstico claro tras su ingreso. Para él no había comida en el hospital.

Que hable Susana Díaz de manipulación mueve un poco a la risa, quizá al enfado, si no fuera porque ella es la primera autoridad política de la autonomía andaluza. Alguien a quien deberíamos tener como mujer mucho más seria. De la que esperamos una respuesta y no una relación de exabruptos varios con los que intentar salir de su propio charco.

Habla de manipulación una presidenta que dijo que iban a cerrar el Clínico San Cecilio en diciembre de 2016, pero que por esa falta crónica de planificación, ese mal endémico del gobierno andaluz, han tenido que abrir de nuevo para desatascar pasillos repletos de los enfermos que copaban el Virgen de las Nieves. Ella, socialista y honrá, que tiene listas de espera en el mismo amplio tamaño que las de parados, habla de manipulación. ¡La de la Andalucía imparable, al máximo!

Susana Díaz sale con la petenera de la manipulación política ahora que se unen a los manifestantes de Granada más ciudadanos manifestándose en Huelva, Málaga o Sevilla. Decirle a los manifestantes que están manipulados es faltarle al respeto de manera institucional y solemne. Como si los ciudadanos no tuvieran capacidad de acción propia. O como si su cabreo no estuviera fundado en este desastroso servicio hospitalario que reciben cada vez que tienen la desgracia de caer enfermos en Granada.

Habría de saber la de Triana que los manipulados hemos acudido ya a cuatro convocatorias a las que hemos sido citados. El único que ha faltado en todas ellas ha sido Paco Cuenca, el alcalde socialista de Granada, así como sus concejales y demás cargos públicos del PSOE, al parecer los únicos que son más leales a ella y a su partido que manipulables como somos los cientos de miles de usuarios que gritamos por las calles "¡dos hospitales completos, ya!". Y usted que lo lea.