Los presupuestos

Eso de apuntalar gobiernos para que el interés general no sufra no va con los partidos de nuestro espectro más progresista, según lo visto, oído y leído. Mariano Rajoy sufre sobre su figura monclovita esa gangrena partidaria de las izquierdas, según la cual se teme, como el Faraón de Camas temía a los toros en sus últimos años, que quien apoya al otro se queda infectado de desafecto electoral para toda la vida. Siguen anclados a la división decimonónica de la política. Prefieren ver en ella un avispero, más que un hormiguero.

No pareciera esa teoría aplicable a quien, como hizo el PP vasco, permitiera que un lehendakari socialista gobernara para evitar que el nacionalismo se echara en manos de ETA para no perder el sillón de mando. Y apoyó al PSOE, porque el interés general así lo recomendaba. Fue el PP de Rajoy quien permitió que ese mismo exlehendakari fuera presidente del Congreso en la legislatura pasada.

Tampoco parece aplicable a ese PP que ofrece a aquellos gobiernos municipales o autonómicos que se echaron en manos de podemitas diversos y mareas turbias, su apoyo para soltarse de esas ataduras de esparto que les impiden avanzar, y pisar tierra firme, de progreso real, con su sustento numérico. En Extremadura ya hubo un gobierno del PSOE que sacó adelante sus presupuestos gracias a la abstención del PP. Aquello benefició a los extremeños.

Si no hubiera presupuestos para el ejercicio presente, ni se pudiera atisbar futuro alguno para el siguiente, lo más probable es que se convocaran elecciones generales. Decretar elecciones anticipadas sería lo peor que le podría ocurrir al PSOE ahora mismo. Aún así, inmiscuido en su batalla interna de poder, el PSOE está haciendo todo lo posible para que las haya.

La indolencia nacional del PSOE ha permitido que el PNV le haya quitado la llave de sacar rendimiento a esta minoría absoluta de Rajoy. Tal que lo logrará el único diputado de Nueva Canarias, que es la clave de lo que queda por sumar para ganar la mayoría absoluta de la Cámara baja. No se entiende por qué siendo los socialistas los primeros interesados en no ir a elecciones generales pronto, no negocien sus propuestas para no dejar mal al partido propio y, a la vez, defender el interés general de España.

Dicen los que entienden que estos presupuestos son los más socialdemócratas de Europa. Que en España y Francia es donde más gasto social se prevé. Más que en Grecia, Portugal, Italia o Alemania. Pues el PSOE votará en contra; prefiere que el Rajoy más socialdemócrata patine. Si no es su socialdemocracia la que gobierna, que a España le vayan dando. Así les va.