Barrios borrados

Los almerienses sufren en sus barrios las consecuencias de que el PP, que gobierna la capital desde 2003, no haya sido capaz de desarrollar un Plan Estratégico que analice los problemas de la ciudadanía y proporcione soluciones de futuro. Pensar en lo grande, sin descuidar lo pequeño. Todos necesitamos para sentirnos más cómodos y felices entornos cuidados, limpieza, jardines o un adecuado mantenimiento de calles, pero el PP no está a la altura de estas demandas. En las visitas que realizamos periódicamente desde el Grupo Socialista a los barrios, escuchamos ese clamor constante sobre las muchas cuestiones que olvida su Ayuntamiento. Como alternativa de gobierno, desde el PSOE estamos impulsando numerosas iniciativas con una incidencia directa en los barrios. La petición al Gobierno de España de la cesión de uso de los inmuebles y jardines del Observatorio Geofísico para disfrute de los almerienses, algo que repercutiría especialmente en zonas densamente pobladas como Los Ángeles, San Félix o Cruz de Caravaca, ha sido una de las últimas que elevamos al pleno. Otra fue la remodelación durante este mismo año del puente de la Avenida del Mar, al considerar que se trata de una intervención que no puede dilatarse más. Tampoco obviamos lo básico cuando pedimos mejora de asfaltado o aceras, o reclamamos más limpieza, equipamientos o seguridad para cada uno de los núcleos de Almería; recientemente lo hemos pedido para El Zapillo, Nueva Andalucía, Los Molinos, Torrecárdenas o Loma Cabrera. Por desgracia, son muchos los barrios de Almería que requieren planes integrales del Ayuntamiento, pero el PP ha decidido que sólo lo tenga uno y del centro. Nos molesta especialmente la manera de actuar del alcalde y sus concejales con determinados núcleos que ha borrado del mapa de sus previsiones. Y el colmo es observar cómo se compincha con los parlamentarios del PP andaluz para eludir sus responsabilidades municipales y arremeter, de paso, contra la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz está ahí para ayudar en vivienda y políticas sociales, pero la dignificación de estos espacios corresponde al Ayuntamiento. Porque, ¿qué Administración, si no es el Ayuntamiento, puede acabar con el abandono extremo en Pescadería-La Chanca, El Puche o Los Almendros? Cinismo político, es la expresión que define lo que hace el PP para eludir su responsabilidad con los barrios de Almería.