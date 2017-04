Enmendar a Rajoy

Los socialistas vamos a elevar al pleno del Ayuntamiento una iniciativa para reprobar las cuentas estatales, a través de una moción, que exigiremos respalde el alcalde de Almería, como representante de la ciudadanía, con la intención de que se corrijan, antes de su aprobación definitiva, pues resulta evidente que con los Presupuestos Generales del Estado no podemos ir a ningún lado. El papel blando del alcalde ante Rajoy nos lleva a un panorama penoso, en el que destaca el freno a la eliminación del paso a nivel El Puche para este año, así como a cualquier avance en el proyecto de soterramiento de las vías del tren, y ninguna pista sobre la llegada del AVE. Ni siquiera ha peleado por lograr mejoras en la línea convencional de ferrocarril; por el contrario, el alcalde desplegó ante el ministro de Fomento la alfombra roja y ahora trata de convencernos de que cedernos unos metros de vías para ampliar la carretera de Sierra Alhamilla es lo mejor que el Gobierno puede hacer por Almería. Tampoco Rajoy ha destinado un solo euro a satisfacer las justas reivindicaciones de hoteleros y vecinos de Retamar-El Toyo y de la Cañada, de que se mejoren y regeneren de sus playas, pues en los Presupuestos Generales del Estado no aparece partida alguna para ello. Las esperanzas de conseguir lo que verdaderamente demanda la ciudad no son mayores en lo que respecta al Ayuntamiento. Sin ir más lejos, las playas han dejado mucho que desear estos días de Semana Santa y, lamentablemente, la historia se viene repitiendo año tras año. Para el alcalde de Almería, la playa solo se puede aprovechar entre junio y octubre, olvidando que disfrutamos de un clima maravilloso y que es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Quienes llegaron estos días a nuestra costa se encontraron sin pasarelas, balizamientos, aseos o unas duchas en condiciones. Sólo hace falta sentido común para entender que en Semana Santa la playa tiene que estar preparada para la gente, algo que sí ha ocurrido en municipios turísticos de referencia como Níjar. No se trata de una cuestión económica, como pretende hacer creer el gobierno municipal del PP, porque el año pasado se dejaron sin gastar más de 26,6 millones del presupuesto del Ayuntamiento, sino de falta de fortaleza política para gestionar sus propios recursos y para reclamar a Rajoy lo que a los almerienses les pertenece.