Respesca de Europa

Para todos es incomprensible el estado de abandono de las calles que conducen a La Alcazaba, de las que discurren por detrás del Paseo Marítimo y se extienden por el Zapillo en un entorno privilegiado como es nuestra franja litoral o de las casas y pequeñas construcciones del Barrio Alto. Son, sin duda, ejemplos claros de cómo los sucesivos gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería han fracasado en aspectos básicos para Almería, como el de su imagen turística, su limpieza y su conservación, y la dotación de espacios verdes o de lugares donde practicar deporte. También señalan esa brecha de desigualdad que el PP ha abierto entre barrios, a través de una falta de atención mayúscula en esos asuntos que son fundamentales. Ahora, el Ayuntamiento de Almería va a recibir 15 millones de fondos europeos para proyectos de mejora de estos espacios olvidados durante años desde el punto de vista urbanístico, entre ellos la integración del Puerto con la ciudad. Accedemos a estos fondos vía repesca, pues el Ayuntamiento tuvo que reformular su propuesta, ya que lejos de hacer ciudad, era un listado de obras inconexas. Afortunadamente, esta autocorrección ha permitido incluir aspectos como la administración electrónica e intervenciones sociales y medioambientales.

Hay que empezar por aplicar la máxima transparencia y continuar por involucrar a la ciudadanía, al igual que a la oposición en el Ayuntamiento, que ostenta la mayoría en el pleno. Porque, sin el consenso necesario para abordar un trabajo de tanto calado, el resultado final seguro que no cumpliría las expectativas iniciales. Y en este tema, sin duda alguna, todos aspiramos a que sirvan para operar una verdadera transformación de una parte importante de la ciudad y de la relación administrativa que mantiene el Ayuntamiento con los almerienses. Esperemos que el PP gestione esta importante suma, de la que nos alegramos, con cordura, eficacia, transparencia y participación, y que el proceso sea ejemplar, que el Ayuntamiento demuestre estar a la altura de lo que Europa espera de nosotros para que vuelva a depositar su confianza con nuevas ayudas. Almería no está para seguir perdiendo oportunidades únicas. Por eso, los socialistas expresamos nuestra mejor disposición para que Almería alcance este reto y nos comprometemos a estar siempre vigilantes para que el alcalde encuentre el rumbo hacia el desarrollo global de la ciudad y no lo pierda.