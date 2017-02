El misterio de los precios

Los precios que alcanzan nuestras hortalizas una vez traspasan la frontera nos da una idea de lo poco efectivas que son las políticas del PP hacia los agricultores de nuestra provincia: de cara a la galería, pero sin ninguna trascendencia política o normativa. Gracias a las organizaciones de productores hoy sabemos que durante un tiempo los precios se mantuvieron al alza por la escasez de cosechas tras la ola de frío en España. En aquel momento, el Gobierno del PP, a través de la ministra del ramo, amenazó con investigaciones y sanciones con las que, a efectos prácticos, culpaba a los agricultores de provocar artificialmente la subida de precios.

Esas manifestaciones han podido favorecer movimientos especulativos y un descenso irreal de las cotizaciones, que es el punto en el que nos encontramos hoy, pero llama la atención que ahora, al contrario que entonces, la ministra no haya abierto la boca para tratar de aclarar lo que está pasando. Sinceramente, desde el PSOE no entendemos por qué García Tejerina no recurre a una investigación. No actuar del mismo modo viene a mostrar que para el PP, cuando el agricultor gana, es sospechoso, mientras que, cuando son las grandes cadenas de distribución las que se llenan los bolsillos a costa del trabajo de los productores, conviene permanecer callados.

Urge que el Gobierno se posicione del lado de los intereses de Almería y cambie una actitud que supone el colofón a la lista de daños que ha causado al sector en los últimos años, como la negativa a subvencionar el precio de agua desalada, al contrario de lo que hace en otros puntos de España, o como los proyectos de desaladoras que no terminan de arrancar, como la de Cuevas del Almanzora, que nunca repararon, o la del Campo de Dalías, que funciona a medio gas.

Los socialistas vamos a reclamar explicaciones sobre este asunto en el Congreso y en el Senado, y no estaría de más que los dirigentes provinciales del Partido Popular, empezando por su presidente, Gabriel Amat, defendieran al campo almeriense, cuya fortaleza queda avalada por las más de 30.000 hectáreas de invernaderos con las que cuenta la provincia, los más de 125.000 empleos que genera o los por encima de 150.000 camiones que salen al año desde nuestra tierra con verduras y hortalizas, y que no quede todo en un par de fotos del alcalde de Almería en redes sociales sorprendiéndose de los precios.