Con las mujeres

La reivindicación ha vuelto a ser el elemento central de este pasado 8 de Marzo, pues las mujeres siguen siendo las principales víctimas de una desigualdad social que no para de crecer en nuestro país. Rajoy gobierna contra las mujeres y ha usado la crisis económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad. No en vano, España es el país de la Unión Europea con más desigualdad, después de Chipre. Suprimir organismos y políticas específicas de igualdad, recortar y eliminar subvenciones para la formación serán el legado del PP contras las mujeres, junto a una reforma laboral que ha hecho aumentar la precariedad, la temporalidad y el empleo a tiempo parcial de las mujeres, y que supondrá un recorte en la prestación por desempleo y una futura reducción en sus pensiones. Esa política de recortes en los asuntos que más preocupan a las mujeres se ha extendido como una mancha allá donde el PP gobierna. En Almería, al tiempo que el desempleo se feminiza y toma cuerpo en los barrios de capital, el alcalde está reduciendo las partidas para programas y ayudas de empoderamiento y de formación. Desde 2015 el presupuesto dedicado a formación no ha dejado de caer, bajando de 130.000 a 20.000 euros para este año. Un grave error de este alcalde que algún día tendrá que explicar. Sin embargo, las facturas en actividades festivas y sociales alrededor de la mujer se multiplican. Un evento social como es el Homenaje a la Mujer, en los últimos tres años ha aumentado en un 145% en el presupuesto de 2017, lo que demuestra que el argumento de la crisis no era cierto. Mientras esto sucede allá donde gobierna el PP, en Andalucía el gobierno socialista que preside Susana Díaz ha mantenido año tras año los presupuestos para políticas de igualdad y contra la violencia de género, y lo ha hecho a pesar de los recortes estatales. El PSOE en Andalucía sigue apostando por las mujeres y lo demuestra también con leyes, presentando la primera propuesta en España de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y liderando la reforma de dos normas autonómicas, relativas a la igualdad y la violencia de género, que serán referente estatal. Las mujeres representan la mitad de nuestra sociedad y por eso reclamamos al Partido Popular que empiece a gobernar defendiendo sus intereses, pues, en definitiva, serán los de todos.