Lo último para el PP

Se acerca un verano que, después de los buenos datos de ocupación hotelera registrados en la provincia en Semana Santa, trae esperanzas de encontrar trabajo temporal a muchos desempleados. El paro sigue siendo el principal problema para las 63.112 personas en esa situación en Almería aunque, lamentablemente, no todas las administraciones muestren la misma responsabilidad para combatirlo. La última evidencia de ello es el nuevo recorte en este ámbito al que el Gobierno de Rajoy ha sometido a Andalucía. Recibiremos 13,3 millones menos en el apartado de políticas activas de empleo y nos quitan otros 11 para la atención a parados de larga duración. Desde que el PP llegó a La Moncloa, la comunidad acumula casi 2.200 millones menos en fondos para el empleo de los que le corresponden. Lejos de poner en marcha el plan especial de empleo reclamado por el PSOE para la comunidad, la derecha se dedica a atacar e intentar machacar a Andalucía solo por razones ideológicas y partidistas. En un momento en el que el PP se ve rodeado de corrupción, resulta claro que antepone querer salvarse a sí mismo a solucionar los problemas de los españoles. A eso se suma el hecho de que, a nivel local, ese partido tampoco quiera distanciarse del modo de actuar en materia de empleo marcado por Madrid. Así, un Ayuntamiento como el de Almería ha destinado a la creación de empleo la irrisoria cantidad de 100.000 euros del presupuesto de 182,8 millones para 2017 pactado por PP y Ciudadanos. El alcalde ha renunciado a un plan de empleo municipal que palíe el drama de más de 20.600 personas y, por si eso fuera poco, la gestión que hace del dinero que le manda la Junta de Andalucía a través de los programas de empleo para jóvenes y mayores de 30 años también es discutible. Sirva como ejemplo que, en la anterior convocatoria de estos planes, dejó perder medio millón, con el que se podría haber contratado a 374 parados a jornada completa durante un mes. Ante ese panorama, lo mínimo que se puede exigir al PP es que si no hace, por lo menos no ponga piedras en el camino al Gobierno de Susana Díaz, que tiene clara su obligación de ponerse del lado de los parados. Avalan ese compromiso los más de 20 millones dedicados a la contratación de 2.653 jóvenes y mayores de 30 años en la provincia durante este año, a través de actuaciones diseñadas por todos los ayuntamientos en beneficio de sus municipios.