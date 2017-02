Operación Andalucía

El Ministerio del Interior huele a efectividad y a alcantarilla, la guerra de los comisarios que Juan Ignacio Zoido quiere cortar de raíz es muy grave, porque afecta a la credibilidad de las investigaciones de las fuerzas del orden. El caso de los Pujol puede acabar en las cañerías si no se fulmina la sospecha de que se había basado en informes cocinados. "¿La UDEF? ¿Qué es la UDEF?", se preguntaba Pujol, que puede ser corrupto, pero que es muy sabio. La UDEF abrió el caso Aznalcóllar en Andalucía a las puertas de unas municipales y, aunque se cerró por falta de evidencias, se vuelve a abrir, pero traspasado a la UCO de la Guardia Civil. Como Alaya hizo con los ERE: de la Policía a los guardias. Ay, cuántas mudanzas, me recuerda a eso de que un médico sana, dos curan y tres, muerte segura. La Guardia Civil ha pinchado, con permiso judicial, los correos del que hoy es interventor general de la Junta y de la viceconsejera de Empleo. A ver si hay suerte esta vez. Arsenio Fernández de Mesa, ex director de la Guardia Civil y hoy consejero de Red Eléctrica, vino a Andalucía a anunciar aquel fraude masivo de los cursos de formación de la Junta que alcanzaba los 2.000 millones de euros. ¡Más que el de los ERE! Decenas de detenidos, noches en los calabozos, bragas fuera. Y nada. Me pregunto si tal como existió una operación Cataluña también la hubo Andalucía.