No sé si es patrimonio exclusivo de Jerez, pero desde luego creo que pocas ciudades nos ganan en proyectos e ideas que luego se quedan en el cajón del olvido, bien por falta de presupuesto, bien porque luego llega otro gobierno con otras siglas, y aunque la idea sea buena hay que desecharla; o porque, sencillamente ya no interesa o se anunció como se anunciaban los crecepelos milagrosos mediante esos charlatanes de carruaje y levita, vendiendo humo y engañando al personal.

Me estoy acordando, entre la vergüenza ajena y la resignación, de ese pretendido "Jerez, Centro Comercial Abierto", una iniciativa de los comerciantes del centro para convertir las calles y sus comercios en una suerte de gran centro comercial al aire libre. Imagino, claro, que para hacer sombra a la avalancha de grandes superficies que por aquel entonces estaban y las que quedaban por venir (léase Luz Shopping o Área Sur). Pues nada, tararí que te vi. Ni centro comercial abierto ni cerrado. Al final todo quedó reducido a una placa en el suelo y poco más. Horarios de hace 50 años y tiendas todavía ancladas en la mitad del siglo pasado. También recuerdo la idea de poner una escalera mecánica o una rampa en la cuesta del Palenque, esto durante el mandato de Pilar Sánchez, desafortunadamente para ella, hoy entre rejas, lo mismo que Pacheco. Pero volviendo a los proyectos de la ciudad de la ilusión y la fantasía, lo de la rampa fue de traca. No es que no fuera necesario, pero no creo que hubiese ningún ingenuo en Jerez que se tragara poner algo así como en otras ciudades españolas o del resto de Europa. Nada, que somos especiales para todo. Para vender humo, inventar y cagarla. Otro día podríamos hablar de la Ciudad del Flamenco, algo que pudo haber sido y no fue, y que encima fue una millonada tirada a la basura.