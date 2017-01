Determinante

Este lunes un informe de Oxfam dejaba un retrato terrible de España, el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad durante la crisis, unas 20 veces más que el promedio europeo. En España, dice también el informe, el 10% más rico concentra más riqueza que el resto de la población junta. En 2016, la fortuna de los 3 más ricos ha aumentado en un 3%, mientras que el 30% más pobre ha perdido un 33% de su riqueza. Entre 2008 y 2014, los salarios más bajos cayeron un 28%, mientras los más altos bajaron solo un 0,6%. Las familias soportan actualmente el 84% de la recaudación de impuestos, frente al 13% de las empresas, cuando en 2007 este porcentaje era del 75% de las familias frente al 22% de las empresas. La presión fiscal sobre impuestos indirectos de los hogares de ingresos más bajos es tres veces superior a la del 20% más rico. En 2015, la renta del 10% más rico era 15 veces superior a la del 10% más pobre, un 50% más que en 2007. El porcentaje de empleo a tiempo parcial en 2015 es un 34% mayor que en 2008. El porcentaje de trabajadores pobres en España, gente que trabaja pero no puede cubrir sus necesidades básicas, es del 13,2%, el tercero más alto de la UE, tras Rumania y Grecia.

La cosa no da para mucha literatura, ni ofrece demasiadas dudas, los que están peor están cada vez peor y los que están mejor están cada vez mejor. El problema es que el balance final es positivo, es decir, en este proceso el país se ha enriquecido, aunque por "el país" realmente haya que entender el "10% del país", a lo sumo. Un pequeño detalle, que sin embargo es la clave de todo. ¿Es lícito decir entonces que estamos mejor? Y, sobre todo, ¿podemos esperar que esa riqueza en algún momento gotee hacia abajo? La hipótesis de nuestro Gobierno es que primero se tienen que enriquecer los de arriba para que nos vaya llegando algo a los de abajo; eso es lo que se conoce por liberalismo. Al resto, a los que opinan que eso no va a pasar nunca, el liberalismo astutamente los ha llamado populistas, a todos en bloque, y nos ha convencido de que ponen en riesgo la riqueza. Lo curioso es que para ello no han necesitado utilizar otros números, sino otros determinantes. Tan solo han necesitado convencernos de que "su" riqueza es "la" riqueza, de todos, y que, por tanto, nos va algo en protegerla.