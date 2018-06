El Podcast de La Ventana Pop (Programa 88)

Lagartija Nick escarba en el legado del desaparecido músico y periodista Jesús Arias y rescata tres canciones inéditas dedicadas a su amigo Joe Strummer, que ahora se editan en un sencillo en vinilo, El testamento del sol. Más novedades: Los Jaguares de la Bahía se despachan a lo grande con el doble CD Canciones para el discman; los asturianos San Jerónimo vuelven nuevamente su vista a El sur; The Magic MOR lanzan un nuevo adelanto de Move The Lines To Make Circles; Escuelas Pías ponen en circulación el epé Mapa espacial para personajes secundarios y el ex Strange Fruit Juan Aguilar debuta con nombre propio en El blues del arrabal. Y todavía hay mas...

Tracklist

Tracklist

1.-Los Jaguares de la Bahía: Take Care

2.-Los Jaguares de la Bahía:Tonight

3.-The Magic MOR:Countdown

4.-Triángulo de Amor Bizarro:Les llevaré mi cruz

5.-Escuelas Pías:La muerte dulce

6.-Escuelas Pías: Morir y brillar

7.-Martes Niebla: Marble

8.-San Jerónimo: El verano era ella

9.-San Jerónimo: El sur

10.-Lagartija Nick: Strummer / Lorca

11.-Lagartija Nick:Hymno

12.-Los Planetas:Cumpleaños total

13.-Pájaro:Lágrimas de plata

14.-Juan Aguilar: El blues del arrabal