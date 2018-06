El Podcast de La Ventana Pop (Programa 91)

De las singulares cumbias y boleros de La Big Rabia, que estrenan Boda negra, a las ensoñaciones electrónicas de Kindata, que avanza su primer álbum, We The Transmitter; de la peligrosa fiereza de La Trinidad al ácido clasicismo de Elemento Deserto... Son sólo algunos de los nombres que suenan en esta nueva entrega del programa, salpicada con anuncios de conciertos (Monkey Weekend y FEMM+) y más canciones de Pony Bravo, El Hijo Ingobernable y José Antonio García.

Como siempre, puede escuchar El Podcast de La Ventana Pop en el reproductor bajo estas líneas o, también, en la web de ScannerFM.

Tracklist

1.-La Big Rabia:Capitán

2.-La Big Rabia:Lula

03.-Los Jaguares de La Bahía:You Better Stop

04.-Soledad Vélez:Cromo y platino

05.-Soledad Vélez:Pa'siempre

06.-Kindata:Bring in The Dark

07.-Kindata:Dream Wild

08.-Pony Bravo:Espectro de Jung

09.-La Trinidad:Agujas

10.-La Trinidad:Las venas

11.-El Hijo Ingobernable:Cierro las alas

12.-Elemento Deserto:Our Lady of Rock and Roll

13.-Elemento Deserto:Empanadilla de cucarachas

14.-José Antonio García:El viento sopla a mi favor