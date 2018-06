"El sur tiene una personalidad parecida en todos los países"

Aunque ya disponían de un homónimo álbum digital previo, fue con Grabaciones sumergidas 2015 (Knockturne Records) cuando El Lobo en tu Puerta desveló las cartas de su particular escalera de color. En aquel contundente disco, el trío de San Fernando tiraba de rock, blues, rap, punk y metal para construir un repertorio incendiario, de esos capaces de fundir los plomos a los espectadores de sus conciertos. Y todo ello sin más herramientas que la voz de Julio Cordero -hermano del músico ambient, paradojas, David Cordero-, la guitarra y la batería -tocadas indistintamente por Tanín y Búho, los otros dos integrantes de la banda-. Tras una cassette de versiones, el pasado año elevaron la apuesta con Bestias del sur salvaje, el álbum que esta noche presentan en Nocturama. Al habla con el primero.

-Empezó en el rap. ¿Cómo terminó en el rock?

-Sí, yo tenía un grupo que se llamaba Hypnotic y hacíamos rap, aunque siempre he escuchado de todo. De chico fue el heavy, y luego, el rap. Tanín y Búho también llevan en la música toda la vida. Búho tiene diez años más que nosotros, es más de la generación de Josema Dalton [de Los Hermanos Dalton]. Empezaron al mismo tiempo. Él tenía un grupo de rockabilly en Chiclana, Los Broncos. Pero los dos han pasado por un montón de grupos de estilos distintos. Vivieron mucho la época del grunge. Durante esa etapa, en Cádiz había una escena muy fuerte. No a nivel discográfico, pero sí de conciertos de grupos locales. Así fue como nos conocimos.

-Viniendo de géneros distintos, ¿qué perfiló el sonido del Lobo?

-En realidad, El Lobo en tu Puerta viene de la última etapa de Hypnotic. Me dio por hacer con banda las canciones en directo. Conocía a Tanín y a Búho y por amistad se vinieron a tocar conmigo. El grupo se terminó porque uno de los miembros tuvo que irse, pero después de un tiempo sin hacer nada nos dimos cuenta de lo a gusto que estábamos tocando los tres juntos. Fue una lluvia de ideas. No quedamos y dijimos vamos a mezclar rap, blues y punk. No, simplemente nos pusimos a tocar y nuestra forma de ser nos llevó por ahí. Yo siempre he escuchado blues. Recuerdo que con 14 o 15 años compraba discos de Stevie Ray Vaughan y Albert King, que igual con esa edad no pegaba, pero a mí me gustaba. También he escuchado mucho metal y mucho rap. Así que es un reflejo de nosotros mismos. Encontramos el estilo sin buscarlo.

-El que se fue no sería el bajista, ¿no?

-Jajaja… No. Fue el teclista. Antes de El Lobo en tu Puerta optamos por no llevar guitarra y eran los teclados los que la suplían. Pero cuando nos quedamos en trío eso ya no se podía mantener, así que apostamos por la guitarra. Pero ése fue un camino más técnico que quizás tendrían que explicar Búho o Tanín. Al principio sólo utilizábamos un amplificador y el sonido era más pobre, así que empezamos a experimentar, a usar pedales, a utilizar dos amplis, uno de guitarra y otro de bajo… Ahí dimos un gran salto, ya empezamos a sonar contundentes y completos con sólo tres miembros.

-¿Y nunca han echado de menos a un bajista?

-Qué va. En las grabaciones alguna vez alguien ha dicho "oye, aquí iría bien una línea de bajo", pero Juan Antonio [Mateos], con quien hemos grabado los dos discos, siempre nos ha dicho "no, está bien así, es vuestro sonido".

-En la cassette Knockturne Sessions Vol.1 versionaron a TV On The Radio, ZZ Top, Rage Against The Machine, Johnny Cash, Beastie Boys… ¿Era un catálogo de influencias?

-Sí. Fueron temas y grupos que en un momento dado nos influyeron. Con las versiones siempre hemos sido así. Hemos intentado que sean canciones que nos definan, pero al mismo tiempo hemos intentado darles nuestro toque.

-¿Y qué entraría en un hipotético Volumen 2?

-Pues estamos en ello. Ahora mismo manejamos un montón de ideas… Quizás versiones de un solo artista o, no sé, un disco de flamenco de El Lobo en tu Puerta. Hombre, ahora está de moda lo del flamenco diferente, ¿no?

-El título Bestias del sur salvaje esconde un doble sentido. Por un lado parece aludir al carácter feroz de su música; por otro, a los personajes que surgen en algunas de sus canciones, héroes ignotos del blues, rockeros indómitos...

-Para escribir las letras me viene muy bien un hilo conductor, aunque después, ya metido en faena, a veces te encuentras con una idea que está fuera de ese hilo. Pero yo intento tenerlo. Y aquí era ése, el concepto de sur entendido a la manera de Eduardo Galeano. El sur tiene una personalidad parecida en todos los países, una especie de lazo de unión. Así que tiré por ahí a partir de cosas como la biografía de Jerry Lee Lewis, la serie True detective o, por supuesto, Bestias del sur salvaje, la película de Benh Zeitlin, que me gustó un montón. Ese universo mágico, casi mitológico y a la vez chatarrero, de pantanos... Lo metí todo en una coctelera y con mi pobre cerebro de dos neuronas le di forma. Y creo que de algún modo ha funcionado.

-¿Cree que han conseguido llevar al estudio de grabación la fiereza de su directo?

-Yo creo que para los grupos que tenemos nuestro fuerte en los directos esa batalla está perdida. Intentar hacer lo mismo en el estudio, igualarlo... Sinceramente, creo que no podemos. Es curioso, pero últimamente en todos los conciertos, en Alicante, en Málaga o en Utrera, viene alguien y me dice "tío, os escuche antes de venir al concierto y sí, bueno, tú sabes... Pero es que después de veros en directo nos hemos hecho fans". Lo que intentamos es grabar igual que tocamos en directo, no usamos muchas pistas ni demasiados arreglos... Pero es una batalla perdida. Somos un grupo de directo.

-Sin su hermano David como uno de los impulsores de Knockturne Records, ¿habrían llegado a publicar su primer álbum?

-Jajaja... No lo sé, pero jamás se me ocurrió ni se me pasó por la cabeza decirle a mi hermano nada de mi grupo. Él sabía que existía porque es mi hermano. Íbamos en mi coche al Freek Fest de El Puerto de Santa María a ver a Redd Kross y de repente me dice "oye tío, esto que habéis grabado, ¿tú quieres sacarlo con Knockturne?". Y claro, yo le dije "¿pero tú estás seguro? ¿Knockturne el sello de música rara?". Conociéndolo como lo conozco, estoy seguro de que si a mi hermano no le hubiera gustado no lo habría sacado.

-Para los que ya los hemos visto en concierto no hace falta, pero ¿cómo arenga a los no iniciados para acudir al de esta noche?

-No sé, no sé... Yo voy siempre muy calladito, bebiendo café... Pero de repente se me va el coco. Así que arenga no, pero tened cuidado, no os pongáis muy cerca, no tiréis al suelo cosas de cristal, que igual luego nos cortamos, y tened piedad de mí si os chupo la cabeza u os tiro una cerveza por encima, que es todo con buena intención.

El Lobo en tu Puerta actúa esta noche junto a Belako en el ciclo Nocturama. A las 21:30 en los Jardines del Casino de la Exposición. Entradas a 10 euros.