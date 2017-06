Ganar por obligación aumenta la inquietud

Prohibida la menor concesión. Así es como se afronta por parte española el pleito de esta noche en Skopje, en el Nacional Arena Filipo II. El enemigo directo para estar en Rusia el próximo año no es, precisamente, Macedonia, pero los puntos que se juegan esta noche son imprescindibles para sostener la lucha con Italia que será encarnizada y que anuncia un duelo a muerte para el aún lejano 2 de septiembre al calor del Bernabéu.

Tiene mucho de partido trampa, pues llega con los futbolistas saturados y, excepto los del Madrid, hasta desconectados. Se habla de todo menos de fútbol, ya que las pelillerías en torno a Piqué ocupan más espacio que las especulaciones propias de todo avant match en cuanto a alineación y detalles por el estilo. Afortunadamente, Lopetegui obra de bombero como hacía Del Bosque y en cuanto han coincidido en la concentración se ha sofocado el incendio.

Pero este partido llega en muy mala fecha y con la ineludible obligación de ganar. Aquel empate a uno de Turín cuando se iba ganando gracias a que Vitolo aprovechó un error garrafal de Buffon y que neutralizaría De Rossi desde los once metros obliga a no perder comba, a no ceder ni uno solo de los puntos en juego. Y ya se sabe que la obligatoriedad de ganar conlleva una sobredosis de presión anímica que no suele ser una buena compañera de viaje.

Claro que ya se sabe que quien quiere peces no tiene más remedio que mojarse el culo y así es como hay que embocar la cita con Macedonia. Y no será macedonia de frutas precisamente el plato que va a encontrarse España. El sentimiento patriótico de los macedonios es un arma a tener muy en cuenta, pues a eso es a lo que apelan sus dirigentes con sus arengas a la clientela. No cabe otra salida que ganar, que para pensar en el 2 de septiembre queda mucho y tiempo habrá.