El Sevilla, a levantarse en casa del dentista

Partido grande, pero bastante devaluado a causa del último mes que ha protagonizado el Sevilla. Cinco partidos sin ganar te imposibilita seguir pensando en cotas importantes y eso es lo que el Sevilla ha redondeado tras la noche triste de Leicester. La última alegría fue la remontada en el derbi, pero el resto ha sido tan decepcionante que la cita de esta noche en el Camp Nou no da pie, precisamente, al entusiasmo ni a despertar ilusión alguna.

Mi sevillista de cabecera, ese que me dicta el minuto y resultado del estado de la cosa, dice apesadumbrado que esta visita al dentista (Caparrós dixit) hay que solventarla con la mayor dignidad posible y poquitos goles en contra. No creo que sea para tanto este pesimismo y aunque de la mano de Sampaoli ya perdió dos veces con el Barça en este curso, el Sevilla no puede eternizar esta mala racha, que me imagino es más producto del estado psíquico que del físico.

Es, desde luego, un compromiso delicado el de esta tarde, que siempre es ardua tarea ir al asalto de la fortaleza azulgrana. Por si fuera poco dejaron en boxes a Messi el otro día y eso le añade un plus de peligrosidad inquietante. Despiertos ya de aquellos sueños que se remataban en autobús descubierto un año más, ahora sólo cabe pelear con el Atleti por la tercera plaza, que entre ésta y la cuarta cabe todo un mundo de ilusiones más o menos vanas, más o menos ilusionantes.

Otro punto para la depresión ha sido el adiós de Monchi, que creo que no se ha producido en el momento más oportuno. Y con esta mochila es como el Sevilla se presenta en casa del dentista, pero este equipo ha dado tanto hasta que dejó de darlo que procede confiar en él. Por lo tanto podríamos decir que lo pasado, pasado está, que agua pasada no mueve molino, que pelillos a la mar y que la vida, a veces, da opción a desquitarse aunque sea el día que te dio cita el dentista,