Un acontecimiento treinta años después

Recuerdo como si hubiese sido ayer aquel 16 de septiembre de hace treinta años con un estadio Bernabéu fantasmal, sin un alma, oyéndose nítidamente las voces de los futbolistas como única banda sonora de un partido sin espectadores. Fue el día en que Jorge Valdano hizo furor con aquello de "los pajaritos contra las escopetas" tras un hondazo de David a Goliath mediante el túnel que Chendo le hizo en una esquina a Diego Maradona.

Aquello acabó 2-0 con goles de Míchel y Tendillo que se remató con tablas en San Paolo. Fue el primer paso hacia el gran fiasco de que aquella 87-88 no acabase con la séptima Copa de Europa para el Real Madrid. Oporto y Bayern Munich cayeron también a pies de un equipo intratable con la Quinta del Buitre en todo su apogeo. Pasó que el valor del gol en campo contrario fue el pasaporte para que el PSV de Guus Hiddink y no el Real Madrid llegase a la final.

Esta noche, el fútbol europeo pone el foco en otro Madrid-Nápoles y ya no es en Copa de Europa sino en Champions League, como que no será en un desertizado sino repleto estadio Santiago Bernabéu. Y como común denominador, como si no hubiese pasado tanto tiempo y, como en el tango, treinta años no fuesen nada, ahí estará Diego Maradona. Afortunadamente para los nuestros, el astro rey del fútbol universal no estará en la yerba sino en el palco.

Es un respiro, claro, pues me consta que al madridismo no le llega la camisa al cuerpo. Las sensaciones que emite este Real Madrid no dan pie al optimismo, mejor dicho, a una sobredosis de optimismo. Y es que aun cuando el momento de los de Zidane no sea el mejor del curso, creo que parte de favorito. Es el líder de la primera Liga del mundo, lo que no es el Nápoles en la Serie A transalpina. Y sea como sea, se mire como se mire, lo de hoy en Chamartín es un acontecimiento.