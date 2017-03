Una cita sin puntos, pero con mucho prestigio en juego

Compromiso sin puntos por medio, pero sí con una carga de prestigio considerable. Lo de esta noche en París no es un ensayo general más, ni siquiera una cita donde las probaturas se acojan de buen grado. Francia ha dificultado en muchas ocasiones nuestro camino por la historia, sobre todo desde aquel 1-2 del 55 en Chamartín en el que un emergente Raymond Kopa dejaba en muy mal lugar a la selección para abrir una crisis importante.

El gol de Platini a Arconada en la final de la Eurocopa 84 o cómo nos echaron del Mundial de 2006, penalti errado por Raúl incluido, son puntos negros en nuestra vida, por lo que un enfrentamiento con los galos no tiene nada de amistoso. Francia, tras la dolorosa herida que fue perder la final de la última Eurocopa en casa ante Portugal, cuenta con una gran generación de jóvenes talentos en la que, a rebufo de Pogba, Kanté o Griezmann, brilla el codiciado M'Bappé.

Se prevén probaturas y eso es bueno siempre y cuando no esté Francia al otro lado del río. El fondo de armario que ha convocado Lopetegui es de garantías y hasta podría propiciar que el seleccionador incluyese muchas novedades. Iago Aspas está aprovechando sus oportunidades y parece de la partida inicial, pero no debería correr riesgos Lopetegui con las probaturas porque hay que insistir en que nunca un choque con Francia debe tomarse a título de inventario.

No hay puntos por medio, pero sí se pone en juego una gran dosis de prestigio. No cabe que el resultado es lo de menos porque el triunfo alimenta la confianza en sí mismo y los fracasos son carne para las dudas. Todo lo que se logre en este itinerario hacia Rusia 2018 sirve para la autoestima y para no menoscabar el respeto ajeno. París siempre vale una misa, a veces más de una, y la cita de esta noche allí hay que tomársela como lo que es, extraordinariamente importante.