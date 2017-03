La 'presentá'

Por fin. Susana Díaz, la lideresa meridional que inventó la anunciación del anuncio, ha decidido presentarse a las primarias del PSOE tras recibir la bendición de su hermandad -perdón, de su agrupación- de Triana y el apoyo de las viejas glorias del socialismo patrio. Ea. Porque ella es andaluza hasta la quintaesencia de lo andaluz. Capillita y feriante, sevillana y trianera. Y es que Susana -aquí no hay doñas, ni títulos, porque ella es el pueblo- lo mismo se coloca la mantilla para acompañar una estación de penitencia que se viste de faralaes y se va para el Real de la Feria. Y olé. ¿Para qué queremos más? Susana es la esencia de esa Andalucía que, como escribió Pemán, "es una señora de tanta hidalguía, que apenas le importa 'lo materiá".

Lo suyo es corazón y entrega. Si ya lo dijo: no puedo defraudar a la gente sencilla. Porque ella es pueblo y se casó con un tieso. ¿Quieren más prueba de que no le importa, 'lo materiá'? Y no tiene pudor alguno en confesarlo. Hasta en el parlamento. Y hace muy bien. En España no vamos a votar a nuestra Hillary del Guadalquivir porque tenga un marido apuesto y rico como Bill Clinton. Tampoco lo hicieron en EEUU A Susana la votaremos -me dice un militante socialista- porque es, y no hay más que hablar, una de los nuestros.

Y así, después de una levantá a pulso, entre aplausos de los suyos y en Triana, vino la chicotá a paso corto en el AVE y Susana hizo su multitudinaria presentá en la Villa y Corte. Y allí la arropó un buen puñado de cargos públicos y orgánicos. Gentes que dependen del partido para su propia supervivencia y la de sus familias. O mejor dicho, gentes que viven del poder que ostente el partido. Porque si no hay pastel que repartir, ¿para qué queremos los platos y el cuchillo? En el fondo, Susana tiene poco que ofrecer. Una gestión de puro aliño en una Comunidad Autónoma con graves problemas estructurales y con un futuro complejo. Una formación mediocre. Un currículum profesional en blanco. Una retahíla de cargos públicos y orgánicos para llenar dos folios. Y ninguna experiencia nacional o internacional. O sea, más o menos lo mismo que Patxi el Aburrido y Pedro el Guapo. Parece seguro que ganará Susana la Popular. Lo curioso es que aparte de lemas y vanas promesas para decir sonriendo en cualquier momento, ninguno explica su programa. Claro que ya escribió Quevedo que "nadie promete tanto como el que no va a cumplir".