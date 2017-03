Todo vuelve: Gloria Fuertes, Azorín, Susana Díaz... A la primera, bruja buena y catódica de nuestra niñez, la recordamos con sus chalecos de hippie latinoamericana y su sillón a lo Emmanuelle (ay), leyendo versos surrealistas con la voz aguardentosa. ¿Qué fue de aquella televisión que trataba a los párvulos con respeto? Gracias a que el tiempo, como nos enseñaron los paganos, dibuja círculos, volvemos a encontrarnos con Gloria Fuertes en las librerías con motivo del centenario de su nacimiento, y no podemos aguantar la tentación de seguir la corriente y comprarnos su Obra incompleta (Cátedra). Fue leer "Ya es vieja/ pelleja/ la abeja" y la magdalena de Proust se puso a funcionar, de ahí estas líneas vintage. Nos parece bien que Podemos denuncie que la Transición fue una estafa, están en su derecho, pero ahí queda esa gavilla de versos de Gloria Fuertes para dejar claro que no todo fue plomo y conspiradores. Ubi sunt, pisha?, que diría el Bizco Durán.

Azorín, del que la pasada semana se cumplieron cincuenta años de su muerte, empezó siendo para nosotros un señor muy aburrido, una obligación, un escribidor vetusto, polvoriento y con cara de pajarito que sólo habitaba en los textos escolares. El deslumbramiento vendría después, ya en la juventud, cuando descubrimos el macizo del 98, el gusto por los caminos y las palabras rancias como el buen tocino. Cuando el estrés de la ciudad y el trabajo empiezan a tensar el alma, nada mejor que coger un volumen de Azorín y relajarse con sus horizontes claros, sus ventas camineras, su tiempo calmo y sus personajes sacados de una España que estaba más cerca del estilo de vida del bachiller Carrasco que del nuestro. O tempora, o mores, por seguir con los latinajos.

¿Y Susana Díaz? También regresa una y otra vez a nuestra vida adulta. Como un forzudo de feria, no cesa en su empeño de enseñar sus músculos al respetable. Amaga y amaga, pero no da. Está empeñada en que la fruta de su candidatura a la secretaría general del PSOE caiga cuando reviente de madurez y dulzor. Se hace la Rajoy, pero, como todo, esta técnica medio oriental medio galaica puede fallar. La columna de Pedro Sánchez avanza y ya le han lanzado en la retaguardia un paracaidista que no hay que desdeñar: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis -otro hijo de Gloria Fuertes-, quien se mueve en la selva socialista con el letal silencio de un jaguar. ¿Cómo era aquello de los idus de marzo?