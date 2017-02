Febrerillo el loco

Para empezarUna vez más cayó la mundial, no el edificio, bajen pancartas. Empezó a llover con tanta intensidad que nadie recordaba algo así… Algo así en los últimos seis minutos. Como en una de esas películas que ves mil veces ocurrió lo de siempre, es decir, llovió a lo bestia, todos dijimos que llovía a lo bestia y en las redes empezaron a verse los destrozos en las zonas de siempre. Por fortuna no hay que preocuparse, desde La Casona, después de la discusión de siempre, se ha hecho mucho énfasis en que hay que arreglar el tema. Haga el favor de no reírse que esto es cosa seria.

Por siNo teníamos bastante con el diluvio nuestro de cada día, la climatología nos agasajó con otra sorpresa, la lluvia de barro. Quitando los coches fallecidos en la tromba del punto anterior, una de las cosas buenas que tiene cuando llueve así es que parece que vamos todos a una boda. Da gusto ver Málaga días después, todo impoluto, los coches brillantes… Pues desde el jueves parece que nos hemos hecho la París-Dakar. Todo el mundo mirando con hastío su coche tras dos dedos de barro y de las calles no digo nada porque eso engancha con el tema de que habrá que baldear y la liamos. Tenemos más cosas que agradecer a la naturaleza.

ResultaQue la Diputación de Málaga, mira que había fechas, no tiene otra cosa que hacer que editar el llamado Mapa de Peligrosidad Sísmica de la provincia en el que puedes ver si tu ciudad o pueblo se puede transformar en una película de catástrofes americana. Tranquilos, el riesgo de terremoto sólo ha subido un 75% en la provincia, bastante menos que la luz. Lo cierto es que el documento está bien pero pregunto ¿No lo podían sacar a la luz en la feria de agosto que ahí estamos medio atontados con el Cartojal y los aprensivos sufrimos menos? Se ve que no.

En el ámbito nacionalQuitando a los que saben del tema y a los forofos monárquicos, otro chaparrón que nos cayó fue la sentencia a Iñaki Urdangarín. El cabreo fue en tres etapas, la primera por la escasa condena, seis años, la segunda por la petición del fiscal de dejarlo en libertad provisional bajo fianza de 200.000 euros y, horas después, la tercera por la decisión de los jueces de decir que libertad provisional pero que sin fianza ni nada. Y que firme cada uno de mes en donde vive, en Suiza. Si usted está cabreado imagínese, por ejemplo, a Isabel Pantoja. También ha salido lo de las tarjetas Black. Ha sido niña.

En el ámbito interestelarLa NASA ha salido para decir que ha descubierto un sistema solar con siete planetas que se parece al nuestro y que tendrían posibilidad de tener agua líquida en su superficie, cosa importante para encontrar vida, incluso inteligente, vete a saber. Y está relativamente cerca, si es usted Klingon, claro.

Total que si normalmente llamamos a este mes febrerillo el loco, igual tenemos que llegar a la conclusión de que a febrero de 2017 llamarlo así sería quedarse corto. Quizá excelentísimo señor don febrero el loco sea más apropiado. Por suerte lo que queda de mes es un puente. No, para tirarse no, no sea usted así.

