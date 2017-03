Aparte de la idoneidad o no de la campaña municipal a favor de la educación pública (que para mí es legítima) se le ha reprochado al equipo de gobierno una especie de "afán de dividir a los gaditanos" o "crear polémica". No veo qué puede haber de malo en provocar una polémica, que viene a ser lo mismo que abrir un debate. Como si hubiera algo malo en discutir abiertamente sobre ideas, ideologías y concepciones de la vida, como si hubiera ciertos asuntos intocables. Al contrario, es un ejercicio la mar de saludable en democracia, siempre que la cosa no pase a mayores... lo cual debe resultar imposible en democracia, al menos mientras nadie quiera. Al contrario, discusiones como éstas, siempre que sean civilizadas, deben ser fomentadas, puesto que lo que está en la conversación es la sociedad futura, y de lo que se trata es de que entre todos se construya la mejor posible. Hablemos, pues.