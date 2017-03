Lo que el PSOE necesita es amor

La gestora del PSOE, inflexible con la propuesta de los partidarios de Pedro Sánchez de que quien quiera apoquine para ayudar a financiar su candidatura a las primarias al estilo de esos botes con los que todos nos costeamos las farras de juventud, ve con buenos ojos la idea de los representantes de Susana Díaz, expresada por el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, de dar y recibir más amor. Su ocurrencia demuestra que una estampa recia, rústica, no tiene que estar reñida con el arrebato fraterno y sentimental. Bajo la pana también hay latidos.

Así que el día de sus elecciones internas los militantes socialistas votarán a su preferido -Susana, Pedro o Patxi- ambientados con un hilo musical en el que sonará en bucle el All You Need Is Love de los Beatles, tanto su canción original como todas las versiones que se hayan hecho. La gestora sopesa también que la interprete en directo Siempre Así, en una revisión más castiza y española, pero hay reticencias con el mensaje que el nombre del combo transmitiría dada la situación actual -y lo que es peor, futura- del partido, por lo que parece que no se hará.

Lo que importa es la creencia en el amansamiento de las fieras gracias a la música. Se recuerda, por otra parte, ese experimento con vacas conectadas a auriculares: encantadas tanto con Beethoven como con REM, dieron una leche espectacular. Los gestores socialistas confían en que el amor cantado de los Beatles dé sus frutos, y ya ha acordado una tarifa especial con la SGAE -siempre tan vigilante- para la reproducción durante tantas horas de All You Need Is Love.

Pero hay una pega con la canción: los más beatlemanos del partido siguen emperrados en que la culpa de la demolición del grupo la tuvo una mujer, Yoko Ono, y ven como un remedo trianero de la japonesa a la presidenta andaluza, a la que desde hace tiempo señalan como la responsable de todo este estropicio. Total, que amor, lo que se dice amor… Parece que lo que más les pone a quienes quieren amenizar las primarias socialistas con la canción es la frase de "No hay nada que puedas hacer que no pueda ser hecho", y destacan esa otra de "Pero puedes aprender las reglas del juego".

Eso sí, por encima de todo se intenta que entre las bases, ya muy calientes, no se difunda otra canción, mucho menos conocida. Es de The Delgados: All You Need Is Hate. Es adictiva. Y es preciosa.