Mejor primarias

Estos últimos días estamos asistiendo a tal inmensa cascada de escándalos, que estamos en condiciones de competir por el Guinness World Record, del país más corrupto. Pero si en algo somos campeones, es en el apego al sillón. A cualquier político le puede surgir un escándalo de corrupción, porque es difícil controlarlo todo. Pero cuando te sale, mala suerte, hay que asumir la responsabilidad política, y hay que dimitir. Y en pasar soberanamente de ese principio ético, el presidente Rajoy, bate absolutamente todos los records. Él es el presidente del partido y máximo responsable de la organización donde está ocurriendo esto. Pues es el campeón de ponerse de lado, de mirar para otra parte, de no querer saber nada, de esconder la cabeza debajo del ala y de cobijarse a ver si pasa el temporal. Y le va bien. Por eso sigue haciéndolo. Y no me vengan con el manido "y tú más", porque nadie ha estado libre de pecado, eso es cierto, pero todos los responsables políticos están dimitidos. Después de todo el lodazal cada vez más profundo de corrupción, en el que nada la derecha de este país, sin que sus responsables asuman ninguna responsabilidad política, en el barómetro del CIS de abril, sus votantes siguen siendo prácticamente los mismos que en las últimas elecciones. Y el PP sigue ganándolas. Por tanto, aquí también hay una responsabilidad cívica. De modo que no vale solo con quejarse de los políticos, porque si el político, bajo cuyo mandato, han ocurrido tantos escándalos, no dimite, ya la responsabilidad, queda en manos de los que pueden hacerlo dimitir, negándole su voto. Si esto no ocurre, se establece vía libre e impunidad. Porque cualquier partido que haya tenido problemas de corrupción, tiene derecho a regenerarse, y a presentar un proyecto limpio de las manchas que tuvo en el pasado. Pero para poder hacer esto, los que lo dirigieron cuando se manchó, no pueden estar. Esto es lo que ha de pasar, y los ciudadanos han de exigir que pase. Si no lo hacen, también serán corresponsables. El PP es absolutamente necesario en este país, dónde muchos ciudadanos tienen, con todo su derecho un pensamiento conservador. Pero los actuales responsables del partido, deben dar un paso atrás, y dejar savia nueva. Y eso mismo sirve para todos los partidos. Si no los peligrosos populismos, están a la vuelta de la esquina, con consecuencias imprevisibles. Es mucho más sano, debatir y competir en elecciones primarias, que vegetar en la inanición ante la podredumbre. Las primarias deberían un requisito imprescindible en este país.