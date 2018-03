María Arnal y Marcel Bagés arrasan en los X Premios de Música Independiente

El dúo integrado por María Arnal y Marcel Bagés arrasó la noche de este miércoles en los X Premios MIN, los de la industria independiente, en los que se hicieron acreedores de cuatro galardones por un disco, 45 cerebros y 1 corazón, que reivindica la memoria y alude al hallazgo de una fosa común en Burgos.

"Va para los luchadores que aún siguen en cunetas. Nos ayudan a entender por qué el Gobierno más corrupto de Europa sigue gobernando y por qué la historia de este país se explica desde la impunidad", dijo la integrante femenina de esta formación, que debutó en el formato de larga duración con este trabajo, sin ninguna experiencia en los escenarios hasta hace sólo tres años.

Merced a la conjunción de votos de público y jurado en varias fases de decisión, todas las candidaturas a las que aspiraban se materializaron en la gala celebrada en el Teatro Circo Price de Madrid: mejor álbum, mejor artista emergente, canción del año por Tú que vienes a rondarme y mejor álbum de pop.

Entre sus méritos, destacados en varias listas de lo mejor del año y que les valieron también una nominación al Premio Ruido al mejor disco de 2017 que concede la prensa nacional, figura haber rescatado la tradición oral española, entre fandangos, flamenco y canciones de amor, y contemporizarla con letras actuales.

Mención aparte merece la formación vasca Belako, que obtuvo tres premios MIN, los de mejor artista, mejor directo y mejor videoclip, por Render Me Numb, en una gala aderezada con actuaciones como las de Quentin Gas & Los Zíngaros, La Bien Querida o Arkano.

En la cara inversa, La M.O.D.A., Xoel López o Viva Suecia se fueron de vacío pese a las altas expectativas, mientras que Los Planetas, que aspiraban al mayor número de galardones, seis, sólo consolidaron el de mejor producción por su último trabajo, Zona Temporalmente Autónoma.

Los X Premios MIN, con asistencia de la vicepresidente de la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, y de Rita Maestra, portavoz y concejala del Ayuntamiento de Madrid, dieron para mucho más, sobre todo mensajes políticos.

"Necesitamos como agua de mayo políticas culturales", pidió Bruno Muñoz, presidente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI), organizadora de la gala, en un discurso en el que arremetió contra las recientes penas contra músicos: "El rock radical vasco no habría sido posible hoy. No queremos justificar mensajes macabros, pero no debemos encarcelar siquiera el mal gusto", proclamó.

La velada también dio para más victorias. Por estilos, las de Guadalupe Plata (mejor disco de rock por Guadalupe Plata), Ed Is Dead (electrónica, por Your Last 48 Hours), El Twanguero (músicas del mundo, por Carreteras secundarias, Vol. 1) y Gata Cattana, mejor álbum de hip hop por su disco póstumo Banzai, cuyo premio fue recogido por su madre con un emotivo discurso.

"Esto es para ti, mi cielo", dijo tras destacar el esfuerzo puesto en que este "primer y último" álbum viera la luz tras la prematura muerte de su autora.

También fueron distinguidos Carmen Linares (en la categoría de flamenco, por Verso a verso), Moisés P. Sánchez (jazz, por Metamorfosis) e Isabel Villanueva (música clásica, Bohèmes).

El premio al mejor disco en catalán fue a manos de Xarim Areste por Polinèsies, el más valorado en euskera fue Mikel Laboa de Delorean y Uxía obtuvo otro galardón por Uxía-O, cantado en gallego. "A todas las mujeres por hacernos soñar con un mundo más justo e igualitario el 8M", destacó esta artista.

Finalmente, el trío británico The XX fue aupado como el mejor artista internacional y el mejor diseño gráfico fue el de Mordem en el disco Fragments To Dominate The Silence, cuya autora reivindicó con un "más cultura y menos censura".