Silvia Pérez Cruz y Pájaro cantan a Lorca

La cantante gerundense Silvia Pérez Cruz y el músico sevillano Andrés Herrera Pájaro reinterpretan a Leonard Cohen, vía Enrique Morente, en una nueva versión del Pequeño vals vienés presentada estos días a través de un vídeo disponible en YouTube.

La canción, que forma parte de la banda sonora del documental de próximo estreno Luna grande, un tango por García Lorca, cuenta también con las colaboraciones de Raúl Fernández a la guitarra eléctrica y de Pepe Frías al contrabajo, músicos habituales en la formación de Pájaro.

Grabadas en el estudio sevillano Happy Place Records, propiedad del sello del mismo nombre que ha editado los dos discos de Pájaro en solitario, las imágenes de esta sesión en riguroso directo forman a su vez parte del documental, una producción de Cibeles S. L. con la colaboración de Canal Sur TV, centrado en el viaje de Federico García Lorca a Argentina y Uruguay en 1933 y en la impronta y amistades que allí dejó.

Pequeño vals vienés, poema de García Lorca, fue adaptado en inglés por Leonard Cohen en 1988, dentro del disco I'm Your Man, con el título Take This Waltz. Posteriormente, Enrique Morente la grabaría en español con Lagartija Nick para su célebre álbum Omega (1996). Silvia Pérez Cruz también la había versionado ya en el álbum Granada (2014), firmado junto al músico y productor Refree.